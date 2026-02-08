Amarante: AVANCEMOS señala la puerta de salida al PRM con fecha de vencimiento al 16 de agosto del 2028

Fuente Externa

Durante el acto de juramentación de las Direcciones Municipales de la provincia de Santiago del partido AVANCEMOS, Carlos Amarante Baret afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene su tiempo contado en el gobierno con fecha de vencimiento al 16 de agosto del 2028.

El político opositor indicó que es imperdonable el abandono de los productores avícolas, de huevos, de arroz y de bananos de la región del Cibao por parte del gobierno, mientras se estimulan las importaciones en perjuicio del campo dominicano y el Banco Agrícola facilita los préstamo más por la condición de perremeista que de productor.

Amarante urgió al gobierno a crear el Merca-Cibao, el gran centro de acopio, distribución y venta de productos agropecuarios con vocación exportadora que demanda la región cibaeña.

El político opositor tildó de escandaloso los niveles de inseguridad en Santiago ante el auge del sicariato y las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico.

Respecto de AVANCEMOS Amarante dijo que es una realidad creciente en todo el territorio nacional y que aspira a que se convierta en el partido político donde las mujeres y los jóvenes del país realicen sus sueños de una sociedad más justa, inclusiva, solidaria y democrática.

Finalizó sus palabras reiterando que la nueva organización política trabaja para crear las condiciones de un triunfo opositor en primera vuelta.