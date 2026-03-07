Fuente Externa

La organización política AVANCEMOS advirtió acerca de los efectos negativos que tendrá la guerra en Medio Oriente en el país, por lo que demandó del gobierno un plan de acción para evitar que el sector productivo y el pueblo termine pagando los platos rotos del conflicto.

Carlos Amarante Baret afirmó que la guerra en Medio Oriente ya ha encarecido el precio del barril de petróleo en más de un 8% y el del gas natural en cerca del 20%, las bolsas han caído un 2,8% en Londres, Fráncfort 3,44%, París 3,46%, Madrid 4,55% y en Wall Street el Dow Jones ha perdido 1,21%, todo lo cual impactará en la inflación y la tasa de cambio del país.

Amarante cuestionó al gobierno si se ha preguntado ¿Cómo impactará la guerra en Medio Oriente al país? ¿Cuánto subirá la factura petrolera? Cuánto subirá la factura eléctrica? ¿Cómo afectará la producción agropecuaria? ¿Subirá el costo de los alimentos y los medicamentos?

El dirigente político afirmó que gobernar es prever y por ello demandó un plan de contingencia que tienda a proteger los intereses del país y particularmente, de la clase media y los sectores más vulnerables de la nación, quienes verán las consecuencias del conflicto reflejadas en su economía familiar.

Hoy la incertidumbre se apodera del mundo ante el curso incierto de los acontecimientos desatados por la guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán y el gobierno debe estar a la altura para amortiguar las consecuencias negativas de esta guerra, señaló la organización política AVANCEMOS.