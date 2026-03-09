Ángela Henríquez anuncia mesa de equidad para mujeres de SDE

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– En medio del colorido desfile cultural celebrado en la avenida Venezuela, la vicealcaldesa Ángela Henríquez aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para destacar los esfuerzos que, según afirmó, se impulsan desde el municipio para promover la equidad y la igualdad de derechos.

Henríquez señaló que la celebración no solo estuvo dedicada a la cultura, sino también a reconocer el papel de las mujeres en la sociedad, en especial a las del municipio de Santo Domingo Este.

Durante sus declaraciones, informó que desde su despacho se trabaja en la creación de una mesa de equidad de género, un espacio que reunirá a tres redes comunitarias, una por cada circunscripción del municipio.

La funcionaria explicó que esta iniciativa busca articular esfuerzos entre organizaciones sociales, instituciones y lideresas comunitarias para enfrentar los distintos problemas que afectan a las mujeres y a sus familias en los barrios.

En ese sentido, hizo un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales y a las propias mujeres del municipio para que se integren y participen activamente en esta mesa de trabajo.

“Estamos trabajando arduamente para lograr la equidad y la igualdad de derechos para las mujeres”, expresó Henríquez, al tiempo que felicitó de manera especial a las mujeres de Santo Domingo Este en el marco de la conmemoración internacional.