Anuncian celebración Conferencia del Poder Judicial 2026

Por PJ

El Poder Judicial de la República Dominicana anunció la celebración de la Conferencia del Poder Judicial 2026, que tendrá lugar del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, con participación de jueces, autoridades públicas, academia, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales.

El evento funcionará como el principal espacio de articulación del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta.

Como parte de la programación, se presentará “El Camino de la Justicia”, una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes conocer, de forma interactiva, la evolución y transformación del sistema de justicia dominicano, mediante recursos audiovisuales y estaciones temáticas.

El anuncio fue realizado por la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Miguelina Ureña Núñez, en el encuentro Justicia y Medios, junto a Gervasia Valenzuela Sosa, directora general técnica del Poder Judicial; Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Javier Cabreja Polanco, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos y Jhonattan Toribio Frías, director General de Administración y Carrera Judicial.

La magistrada Ureña Núñez explicó que la Conferencia tendrá un formato híbrido, con actividades presenciales y virtuales, e invitó a los distintos sectores a integrarse activamente.

Asimismo, destacó que este espacio permitirá dar seguimiento al Plan Justicia del Futuro 2034, mediante la revisión de resultados, la definición de prioridades y la formulación de iniciativas con participación amplia.

“La Conferencia es un espacio para dialogar y construir soluciones de manera conjunta, bajo el principio de que la justicia es una tarea colectiva que requiere apertura, participación y colaboración”, expresó.

Por su lado, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa hizo un llamado a ingresar a la página del Poder Judicial y registrarse para poder participar de la Conferencia, que abordará por ciclos el Plan de Justicia 2034.

Mientras que Ángel Brito, director de la ENJ, destacó algunos aspectos relacionados con la agenda que se desarrollará durante la conferencia.

“Esta conferencia es la puesta en escena de lo que ha sido la construcción con más de 3 mil personas del Plan Justicia del Futuro 2034, este es un esfuerzo de cooperación y esta cooperación conlleva luego a una co bogernanza, de lo que es la estrategia para la justicia que queremos en nuestro país”, explicó Brito.

Para más detalles y registrarse a la conferencia puede hacerlo a través del portal oficial del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.do.