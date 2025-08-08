Anuncian Expo Mayorista 2025 desde el 27 al 31 de agosto

Por Miguel Montilla

San Francisco de Macorís. La Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte, realizará la Vigésima Novena versión de Expo Mayorista 2025, con una dedicatoria especial a la empresa La Fabril, reconociendo además la trayectoria del ministro de industria y comercio Ito Bisono y del comerciante Pedro Sime.

Como parte del 52 aniversario de creación de la entidad, que agrupa a comerciantes mayoristas de la provincia y bajo el lema “Unidos por lo Nuestro ¨, Expo Mayorista 2025 se efectuará desde el miércoles 27 al domingo 31 de agosto en el club El Mayorista de esta ciudad, concebida como una de las principales plataformas para promover y potencializar la relación entre las industrias, el comercio y los consumidores, a la vez de fomentar e impulsar la integración de los sectores productivos y sociales de la región Nordeste.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Rosanny Flores directiva de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte. quien agradeció el respaldo de las más de cien empresas de diversos sectores, privadas y gubernamentales participantes en esta entrega y de la prensa y demás sectores que han hecho posible este evento en esta magnitud.

El presidente de la asociación Carlos Manuel Almánzar, enfatizó que a partir del miércoles 27 y hasta el domingo 3 de agosto, la ciudad de San Francisco de Macorís, se colocará en el mapa nacional, como la capital del comercio, pues durante cinco días tendremos aquí la más revolucionaria exposición de productos y servicios de la mano

de las empresas de primer orden en el comercio nacional, así como también daremos cabida al emprendedurismo de jóvenes y adultos que apuestan a un futuro mejor.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y productivas de emprendedores de las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en donde se les ofrecerán múltiples servicios gratuitos. Y donde participarán las principales instituciones gubernamentales.

Como todos los años por el escenario diurno desfilarán grupos teatrales, puesta en circulación de obras literarias, charlas, talleres y conferencias educativas y otras atracciones para toda la familia.

En la tarima principal contaremos con las principales agrupaciones musicales nacionales para llenar las expectativas de las más de 150 mil personas que esperamos asistirán a esta gran Expo Mayorista 2025.

Dentro de las facilidades que ofrecemos transporte totalmente gratis, desde el parque Duarte, tendremos ZipLine, parques infantiles y temáticos, Food Park, Wi fi y seguridad en todas nuestras instalaciones.