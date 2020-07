“Aquí hay que matar dos malditos (candidatos) de este municipio (SDE)”, según audio que circula en grupos de WhatsApp del PRM

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 40,790 Fallecidos: 842 Recuperados: 20,426 Activos: 19,522

Por Robert Vargas

Un audio que cirula profusamente en los grupos de WhatsApp vinculados al Partido Revolucionario Moderno, revela el deseo de una persona de matar a “dos o tres” candidatos que se han “burlado” de la gente en las pasadas elecciones.

-“¿Saben porqué yo ahora mismimito yo no estoy prendiendo los puentes en candela y haciendo huelga? Por que el domingo (día de las elecciones) se me disparó la presión de mala manera”, dice la voz de un hombre no identificado, pero que parece ser de “la Circunscripción 2” de Santo Domingo Este, según se desprende de la referencia a esta que èl hace.

Agregó que “si no se me hubiera disparado la presión, aquí esto estuviera cogiendo candela, porque aquí este relajo hay que acabarlo”.

-“Aquí, verdaderamente, hay que matar a uno o dos (candidatos). Aquí hay que matar dos malditos de este municipio y más de nuestra circunscripción para que aquí las cosas marchen bien”, precisa.

En tono airado, la voz denuncia que “aquí hay unos hijos de su maldita madre que se prestan para hacer diabluras y aquí hay que matar a uno o dos de esos, pa´que los demás cojan un ejemplo y la cosa marche bien”.

El audio, aunque no identifica al autor, ha sido puesto a circular en los grupos de WhatsApp vinculados al PRM en momentos en que en la Junta Electoral se ha desplomado la credibilidad en relación al escrutinio de los votos del nivel congresual de las elecciones del pasado domingo.

Varios candidatos a diputados de las tres circunscripciones han denunciado que habrían sido víctimas de presuntas irregularidades.

En el PRM abundan las denuncias de que algunos candidatos de esa organización le habrían hecho presuntas trampas a otros aspirantes de su propia organización, lo que ha disparado las pasiones y provocado reiteradas convocatorias a manifestaciones frente a la Junta Electoral.

La voz advierte que “sigan indignando al pueblo, que Vásquez se la dejó quitar, pero la doña no se la va a dejar quitar”.

No detalle quién es “Vásquez” ni “la doña”, quienes se refiere al final de la grabación.