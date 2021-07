Aquí las razones técnicas de la acumulación de basura en las calles de Santo Domingo Este

Autor Waldys Taveras Experto municipalista y director de Mancominidad del Gran Santo Domingo

E

n elel mal servicio del aseo urbano es una desgracia que cuelga sobre el cuello de sus habitantes.

Se generó crisis en el año 2000 siendo parte del Distrito Nacional; cuando se trató la recolección con el sistema de recogida lateral en la gestión de Jhonny Ventura; los contendores terminaron en el área lateral y trasera del cementerio Cristo Salvador.

También la sufrió en gran medida en la gestión de su primer sindico Domingo Batista, (2002) men menor medida en la gestión de Juan de los Santos, pero la sufrimos cuando se intentó de nuevo la recolección automatizada lateral. La falta del aseo urbano expulsó de la alcaldía a Alfredo Martínez y hoy en la gestión de Manuel Jiménez vivimos la peor de las crisis

¿Por qué la actual crisis del Aseo Urbano en Santo Domingo Este?

Tres factores técnicos y uno político inciden de manera principal para la actual crisis y trataré de resumir los tres técnicos, para no contaminar con el fanatismo político este momento en que está en juego la salubridad pública.

(1). Un aumento desproporcionado del territorio urbanizado y de su población en asentamientos humanos formales e informales.

El Territorio:

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, tiene como territorio 135 Km2, de los cuales entre el año 2010 y el 2020, una franja de 12 Km de largo por 4.5 Km de ancho comprendida entre la Avenida Charles de Gaulle al oeste, Autopista Juan Pablo II al Este, el Mar Caribe la Sur y al Norte la Autopista que conduce a la Base Área de San Isidro, unos 54 Km cuadrados, que pasó mayoritariamente a ser ocupada en asentamientos humanos formales e informales con una ausencia total de planificación urbana por parte de la autoridad municipal, constituyendo hoy una de las zonas donde el servicio de aseo urbano es más crítico.

En este Polígono se destacan la Ciudad Juan Bosch, con 25 mil apartamentos, construidos en un área de 3.6 millones de metros cuadrados, que ha generado asentamientos urbanos formales e informales en su entorno, el Residencial San Isidro Labrador con 400 edificios con un total de 3,200 apartamentos.

La Población:

En el censo del año 2010, contaba con 891,952 (ochocientos noventa y un mil, novecientos cincuenta y dos) habitantes, distribuidos en 58 barrios y un total de 237 sub-barrios.

No obstante para el año 2020, según la oficina de estadística su población es de 1,161,393 (Un Millón, cientos sesenta y un mil, trescientos noventa y tres) habitantes, asentadas en 35 barrios y 263 sub-barrios, para un aumento de 269,441 habitantes para un incremento de 30.21 % con relación al 2010, una de la más alta del país, esta población tomando como base la media mundial de producción de residuos sólidos urbanos que es de 1.5 Kilos por habitantes por día seria de un promedio de 1,745 toneladas diarias.

(2). Una incapacidad operativa de las empresas contratadas para la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

Para la prestación del servicio de Recolección de Residuos Sólidos el ayuntamiento tiene contratada dos empresas, las cuales se caracterizan por la falta de camiones compactadores adecuados, su flotilla en su mayoría con cerca de 10 años de fabricación y en estado de significativo deterioro.

Por eta razón sufren frecuentes averías alterando la prestación del servicio.

Si bien en los contratos aparecen rutas y frecuencias, para la recolección dichas rutas y frecuencias no se cumplen.

También las empresas carecen de un equipo de rescate efectivo y de camiones de reservas para casos de emergencias, sumado al hecho de que al momento de la firma de los contratos no estaba previsto el desarrollo inmobiliario promovido por el gobierno central bajo la modalidad establecida en la ley de fiducia, razón por la cual muchos territorios hoy habitados no están contemplados para la prestación del servicio de aseo urbano en los contratos suscriptos con dichas empresas por lo que no tienen la obligación de prestarle el servicio a esos territorios y como colofón se habla de una gran deuda acumulada con esa empresas.

3). Incapacidad Operativa y Financiera del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para realizar la prestación del servicio de Aseo Urbano.

La Incapacidad Operativa:

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, para realizar un eficiente servicio de recolección de las 1,750 toneladas de Residuos Urbanos que se producen diariamente, tomando las media de que los camiones compactadores que se usan en el país tienen capacidad de 12 a 18 toneladas por viaje, en su parte operativa el A.S.D.E requiere una flotilla de 42 grandes camiones compactadores, con los que no cuenta el Ayuntamiento, ni cuenta con la infraestructura para el mantenimiento de esos equipos, sumado a las dificultades que conlleva el proceso de compras y contrataciones para la adquisición de repuestos.

El uso de un botadero, con el nombre de Estación de Transferencia a unos 18 Kilómetros del Vertedero de Duquesa constituye una aberración muy especialmente porque las estaciones de transferencia se recomiendan cuando existe una distancia de más de 60Km entre el lugar de la generación de residuos y el lugar de la disposición final, con lo que queda demostrado la insuficiencia técnica operativa del A.S.D.E. para asumir por si solo el servicio de Aseo Urbano.

Insuficiencia Financiera:

A pesar de tener un significativo aumento poblacional, un la ampliación del territorio que requiere la prestación del Servicio de Aseo Urbano, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha sufrido una baja significativa en sus ingresos presupuestarios para el año 2021, con relación a los ingreso del año 2020, aunque recibirá un aumento desde el gobierno central de R.D.$ 162,573, 948 (ciento sesenta y dos millones, quinientos setenta y tres mil, novecientos cuarenta y ocho pesos), en sus ingresos propios se produce una reducción de R.D$ 170,103,016 (siento setenta millones, ciento tres mil, dieciséis pesos) su presupuesto para el año 2021 refleja una reducción de R.D.$380, 687,045 (trecientos ochenta millones, seiscientos) pesos, con relación al 2020.

Para el gasto de la totalidad de los servicios municipales el A.S.D.E. tiene disponible en su presupuesto 2021 la suma de R.D.$ 570,161,378.00 (quinientos setenta millones, ciento sesenta y un mil trescientos setenta y ocho pesos), y de ese monto al Servicio de Residuos Sólidos está estimado en R.D.$ 437,248,511.00 (cuatrocientos treinta y siete millones, doscientos cuarenta y ocho mil, quinientos once pesos) que representan el 76% de lo presupuestado para servicios municipales y el 24% de la totalidad de los ingresos estimados para el año 2021.

El costo de la Recolección de los Residuos Sólidos está estimado en la Republica Dominicana, en un mínimo de US$22.00 (veinte y dos) y un máximo de US$ 26.00 (veinte y seis) dólares por toneladas recogidas y depositadas en los vertederos, lo que asumiendo el costo mínimo a la tasa de cambio oficial el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, para la población de Santo Domingo Este equivale a R.D.$ 66.9 Millones de pesos mensuales y R.D.$ 803.8 Millones de pesos anuales, con lo que queda demostrado la insuficiencia financiera del A.S.D.E. para asumir un servicio eficiente.