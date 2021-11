Aquí los contratos y acuerdos (en pdf) de INPOSDOM con Inversiones Tahití y Mia Cargo, desde antes de Adán Peguero

Por Robert Vargas

Sigo con atención lo que ocurre en el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), y veo la forma en que algunas personas, en su pleno derecho, se rasgan las vestimentas reclamando la cabeza del hombre que sacó de la ruina a esa institución, Adán Peguero, y a la que nunca criticaron cuando iba camino directo del basurero.

El pasado sábado, una periodista que no actuó como tal, sino como si fuera una cuasi fiscal, publicó un «reportaje» afectado de insinuaciones y medias verdades (y algunas verdades verdaderas), que, aunque no demostraron nada pernicioso en contra del funcionario, han servido para estimular el morbo.

Por ese motivo, llama la atención la opinión externada en relación a la situación que atraviesa Adán Peguero por el ex diputado Jorge Frías en su cuente Twitter.

–«Soy una persona que no calló verdades. He visto varias veces el programa de Nuria sobre Inspodom, le digo a mi amigo @adanpeguero que duerma tranquilo, no veo nada pecaminoso en la presente gestión, Adán es un digno representante del gobierno de @luisabinader, cuenta conmigo», dijo Frías.

Y no es para menos, puesto que una observación superficial del «reportaje» de la temida periodista, revela detalles interesantes, algunos de los cuales vale la pena mencionar.

Por ejemplo, con la clara intención de mostrar que Peguero es un presunto incapaz, la periodista refirió que a ella le entregaron un acuerdo entre Inposdom y Mia Cargo, «desorganizado».

Ciertamente, Ciudad Oriental ha tenido acceso a ese documento y ha encontrado que hubo un error en el documento que le fue entregado, pero no se trata de algo de otro mundo.

Trataré de explicar el error en la «desorganización», para ver si puedo darme a entender.

Inicio la explicación:

Si Usted, que lee estas líneas, alguna vez ha escaneado un documento que tiene varias páginas para convertirlo en formato .PDF, es posible que se equivocara en el orden del «escaneo» y, donde debió escanear la página número tres, escaneó la número cuatro. Pero continuó adelante y escaneó la página tres y todas las demás.

Luego, con el documento completo escaneado, usa el programa Acrobat (no Acrobat Reader), para combinar todas las páginas. Si no se percata del error, es posible que la combinación de todas resulte así, por ejemplo: 1,2,4,3,5, 6, y no 1,2,3,4,5, 6, como debe ser.

Eso fue lo que sucedió con el supuesto «desorden» del documento. Si no existía interés de hacer daño y crear mala percepción, lo único que había que hacer era colocar la página número 3 donde le correspondía. Nada más.

¿A cuántas personas no les ha sucedido que se les «traspapela» un documento de varias páginas que tienen en sus manos? ¿Por ese motivo podemos insinuar que el tipo es un «incapaz»? Lo dudo.

Pero, si Usted quiere ver el documento suscrito entre INPOSDOM y Mía Cargo, no hay problemas, haga clic en este enlace y podrá leer integro y descargarlo. Leálo, no deje que le cuenten. Concluida esa parte.

Un detalle más

Tras leer una información publicada por Ciudad Oriental este día 1 de noviembre en el que destacamos la forma en que Adán Peguero sacó de la tumba al difunto llamado INPOSDOM, un amigo nos llamó claramente alarmado.

-«Pero Robert, ¿Y qué tú dices del acuerdo entre INPOSDOM y Mía Cargo que dice que es «por tiempo indefinido?».

Ese fue un detalle que la periodista destacó y subrayó, y hasta puso a opinar a un abogado sobre este tema. Y el abogado, opinó con lo que le entregaron.

La periodista, sin ningún rubor, solo citó la parte que quiso y ocultó otra.

¿Qué fue lo que ella ocultó con la clara intención de generar percepción negativa contra el hombre que ha hecho brillar de nuevo al INPOSDOM?

Se lo muestro en esta captura de pantalla, pero puede verlo en este documento.

Como se puede comprobar, en una clara manipulación de la información, la experta en «periodismo investigativo» destacó la parte en rojo que reza: «el presente acuerdo se suscribe por tiempo indefinido y tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma».

Pero, «ni por el diablo», hizo referencia a lo que va a continuación del punto y seguido, que Ciudad Oriental subrayó en verde: «Sin embargo, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el mismo cuando lo considere conveniente, dando aviso previo a la otra con sesenta días a la fecha de terminación«.

¿Por cuáles motivos la periodista se abstuvo de publicar el texto completo del Artículo 14 del acuerdo? Eso tiene una sola explicación: estimular en sus televidentes la percepción de que se había entregado «la soberanía del INPOSDOM a una empresa extranjera y, de esa manera atizar las opiniones en contra de Peguero, creando una narrativa especialmente diseñada.

El «warehouse»

En relación al acuerdo con Mía Cargo, según el trocito de la entrevista publicado, (ella dijo que duró dos horas) Peguero justificó la alianza comercial con Mía Cargo en el hecho de que esta empresa tiene bastante conocimiento del negocio a través de internet y algunas variables más, entre estos, un «warehouse» en la ciudad de Miami.

¿Qué es un «warehouse«? Pues, un almacén en el que se recibe toda la paquetería, cartas revistas y otras mercancías para enviarlas posteriormente a República Dominicana.

Quienes desde República Dominicana compran por Internet, saben perfectamente a lo que nos referimos. Cada uno de los «couriers» le entrega a sus socios una dirección en Miami, donde reciben las mercancías. Generalmente, en la primera línea colocan el nombre del socio, número del socio y el Couriers que está asociado, luego la dirección de la calle y su numero, la ciudad, el estado y el código de área.

Se trata de acuerdos entre empresas e instituciones para agilizar sus servicios.

Si el INPOSDOM contratara un «warehouse» en Miami, tendría que contratar personal y pagar 300 mil dólares anuales, lo que encarecería el servicio a sus usuarios. Por ese motivo, era mejor llegar a acuerdos con una o más empresas expertas en esas actividades.

Sin embargo, la periodista parece querer que el INPOSDOM contrate un «warehouse».

¿Quién saldría perjudicado con esa eventual contratación? No hay que ser un experto para entender que los perjudicados serían los usuarios del INPOSDOM.

¿Quién saldría beneficiado? Claro está, aquellos que crecieron «como la verdolaga» cuando Modesto Guzmán hundió al correo dominicano: los couriers privados.

No se les ha ocurrido pensar ¿Porqué el correo de Estados Unidos no tiene en «warehouse» en RD?

Imaginense, si el INPOSDOM tiene un «warehouse» en cada país, sería un barril sin fondos. Si Adán Peguero los contratara, entonces sería acusado de ser mal gerente y mal gastar los fondos de los contribuyentes.

A alguien no le conviene que el INPOSDOM aumente su dinamismo y capacidad de servicios en este momento en que el comercio internacional minorista crece en abundancia. Quizás tampoco les conviene que el INPOSDOM tenga tarifas bajas y competitivas en sus servicios de couriers.

Es posible que esto explique la expresión de la periodista de que el INPOSDOM estaría haciendo «competencia desleal». La pregunta es ¿Contra quién? ¿A quién perjudica que el INPOSDOM ofrezca el servicio de couriers a bajo precio? Hay que seguirle el rastro al dinero.

¿Fue Adán Peguero quien inició acuerdos con empresas radicadas en Miami para dar este servicio?

La «experta en periodismo investigativo» deja entre ver que sería pecaminoso el tipo de acuerdo realizado por Mia Cargo y el INPOSDOM.

Sin embargo, se da cuenta de eso ahora, cuando el correo dominicano recobra poco a poco su esplendor.

Extrañamente, ella nada dice del acuerdo parecido entre el INPOSDOM cuando lo «dirigía» Modesto Guzmán y la empresa Inversiones Tahití, según documento firmado en 2008 entre el correo dominicano y esta última.

En todo ese tiempo hubo silencio total. Nadie miraba al correo dominicano, que parecía muerto y enterrado.

Desde el 2008 el INPOSDOM e Inversiones Tahití mantuvieron relaciones contractuales mediante la cual esta última empresa vendía sus servicios al correo dominicano, que languidecía.

En este enlace puede ver el acuerdo entre el INPOSDOM dirigido por Modesto Guzmán e Inversiones Tahití

¿Qué sucedió con Tahití y el INPOSDOM?

Extrañamente, a la periodista experta en «periodismo de investigación» esta parte no le interesó, aunque Adán Peguero se lo explicó.

Sucede que Inversiones Tahití había sub contratado a Mia Cargo para que hiciera el trabajo que ella debía hacer en función del acuerdo con el INPOSDOM.

Tahití reconocía en Mia Cargo tener mayor capacidad para trabajar el negocio y, como buenos negociantes, sub contrataron a esta última. Y así, Tahití se convirtió en un intermediario, según muestra un contrato entre esta y Mia Cargo del año 2019.

La periodista también coloca en primer plano, el nombre del empresario Diego Vestillero, creando la percepción de que fue Adán Peguero quien lo trajo al negocio de Couriers en República Dominicana.

Sin embargo, el cuatro de diciembre del año 2019, cuando Luis Abinader no había ganado la Presidencia de la República, ni el PRM era gobierno, Diego Vestillero firmaba el documento de alianza estratégica entre su empresa Mia Cargo y el entonces socio del INPOSDOM, Inversiones Tahití.

Después que Abinader asumió la Presidencia del país, designó a Adán Peguero al frente del INPOSDOM.

Una vez instalado en su cargo, Peguero, Ingeniero de profesión y Licenciado en Administración de Empresas, se puso a estudiar lo que había recibido: un difunto.

Puso sus capacidades gerenciales en marcha y, al encontrar que Inversiones Tahití era un intermediario, entonces él fue directamente a Mia Cargo y suprimió el contrato con la primera.

Consecuencia de esto es que, anteriormente, por cada libra transportada a República Dominicana con destino al INPOSDOM por Inversiones Tahití, la institución estatal dominicana recibía 60 centavos de dólar. Sin embargo, al quedar eliminado el intermediario, Mia Cargo paga al INPOSDOM, 90 centavos de dólar por cada libra.

Clic aqui pára ver y descargar el documento que formaliza la alianza estratégica entre Mia Cargo e Inversiones Tahití, en diciembre del año 2019.

Se trata de un negocio rentable para el correo dominicano en el que no ha tenido que invertir dinero, sino inteligencia, conocimiento y sagacidad, según lo dicho a Ciudad Oriental por Peguero.

Por eso, para cargar contra este funcionario losminense, la periodista, que se dio cuenta de la debilidad de su investigación, recurrió a dar un golpe bajo al meter de por medio un tema familiar.

Hasta ahora no ha sido mostrado un solo dato de que Adán Peguero se ha apoderado de un solo centavo propiedad del pueblo dominicano, sino que, al contrario, ha logrado resucitar una institución que estaba en la tumba.

Claro está, no parece que a los propietarios de couriers privado les resulte simpático el resurgir el correo estatal dominicano.

El «nerviosismo» de Adán Peguero

Cuando los trocitos de entrevista de la cuasi fiscal eran transmitido por televisión abierta, un amigo me llamó y me dijo que «Adán está muy nervioso».

Me lo dijo porque eso fue lo que percibió. Sin embargo, quienes lo conocen, saben perfectamente que en conversaciones cercanas Peguero es parco y aparenta tímido, muy distinto a cuando se para frente a una multitud a dar discursos. En los momentos de discursos, se transforma totalmente.

Por tanto, no es que estaba «nervioso», es que él es así. Además, casi siempre está sonriendo.

-«Pero él tenía que quitarse la mascarilla», me dijo otro.

Y yo pensé allá en lo profundo, «a lo mejor debe cambiarse la nariz y hacérsela perfilada y blanca para que no se vea como de fronono». Y, cuando se cambie la nariz, entonces lo criticarán porque «antes le quedaba mejor».

Lo que nadie puede negar es que ese negrito de Los Mina ha logrado resucitar al INPOSDOM.

Ahora, una sugerencia a quienes pueda interesar

Como existen algunos periodistas expertos en «investigación» que les encanta hacer encerronas y se consideran dioses cuya palabra es única y verdadera, le sugiero a todos aquellos a quienes vayan a ser entrevistados, que exijan se les permita tener instalado su propio equipo de cámaras para grabar las entrevista íntegras y así poder defenderse en caso de que los saquen de contexto.

En Ciudad Oriental tenemos por costumbre publicar, sin edición, las entrevistas y así se lo decimos a los entrevistados.

Siempre les advertimos que nosotros no editamos las entrevistas. Otros prefieren editarlas y tomar solo los pedacitos que convienen a sus propósitos. Ellos sabrán porqué lo hacen.

Finalmente

¿Quién o quienes querrían que el INPOSDOM se convierta de nuevo en un cadáver?