Arajet celebra su tercer aniversario con tarifas desde US$3 para conectar al continente americano

Santo Domingo. – Arajet, la aerolínea bandera de República Dominicana, celebra su tercer aniversario este mes de septiembre, conectando su robusta red de destinos democratizando los cielos de Norte, Sur, Centroamérica y el Caribe con una iniciativa que promueve volar con las tarifas más bajas del mercado.

La aerolínea anunció el lanzamiento de su promoción especial de tercer aniversario, con el objetivo de brindar la oportunidad de celebrar este hito visitando nuevas rutas a precios accesibles y disfrutar de un cálido servicio de primer nivel desde US$3 tarifa base por trayecto y disponibles en toda su red de destinos.

La promoción estará vigente del 2 al 20 de septiembre de 2025, exclusivamente a través de la página web oficial de la aerolínea (www.arajet.com). Los boletos adquiridos en este período permitirán viajar entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, sujeto a disponibilidad.

Los pasajeros podrán elegir entre los paquetes de tarifas Smart, Comfort y Extra, diseñados para ajustarse a diferentes necesidades de viaje, desde opciones más económicas hasta servicios con mayor comodidad.

La promoción incluye vuelos hacia 28 destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, entre ellos: Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Chicago, San Juan, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Lima, Toronto, Montreal, Aruba y Curazao, entre otros. Así como también los pasajeros podrán optar por más de 150 conexiones.

“Llegar a nuestro tercer aniversario es una gran satisfacción y queremos celebrarlo de la manera que mejor nos representa ofreciendo más oportunidades para que la gente pueda volar ya sea de turismo o negocio. Esta promoción refleja nuestro compromiso con democratizar los cielos y seguir conectando a la región con tarifas accesibles”, afirmó Víctor Pacheco Méndez, CEO y Fundador de Arajet.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Para más información y reservas, visite: www.arajet.com