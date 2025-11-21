Arajet inicia vuelos a Boston; Ya son 6 destinos en Estados Unidos

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, celebró hoy el lanzamiento oficial de su nuevo vuelo entre el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo (SDQ) y Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS) marcando un nuevo hito en su proceso de expansión en Estados Unidos para 2025.

La nueva ruta a Boston operará cuatro veces por semana, los miércoles, jueves, viernes y domingos, fortaleciendo la conectividad aérea entre Nueva Inglaterra y la República Dominicana. Con esta incorporación, Arajet suma su sexto destino en Estados Unidos, complementando su red actual hacia Miami, San Juan, New York, Chicago y Orlando.

La aerolínea explicó que Boston representa un mercado estratégico al ser hogar de una de las comunidades dominicanas más numerosas del país, con alrededor de 200 000 dominicanos establecidos en la región. Con esta nueva ruta, Arajet reafirma su misión de conectar a las familias, facilitar el regreso a casa y fortalecer los vínculos culturales y emocionales de la diáspora con sus raíces.

“Boston es un mercado vital para Arajet, ya que alberga una de las comunidades dominicanas más grandes de Estados Unidos. Esta nueva ruta ofrece a los pasjeros una forma fácil y asequible de volar al tiempo que ofrece conexiones fluidas con más de 25 destinos en el Caribe y América Latina», afirmó Víctor Pacheco, CEO y Fundador de Arajet. “Ahora que hemos lanzado nuestra sexta ruta en Estados Unidos, hemos puesto nuestra mirada en nuevos destinos para seguir expandiéndonos el año que viene”, indicó.

“Celebramos con entusiasmo el vuelo inaugural de Arajet a Boston, un paso que fortalece los lazos entre la República Dominicana y nuestra comunidad dominicana en toda Nueva Inglaterra. Agradecemos el liderazgo del Presidente Abinader en promover el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, un paso histórico para la aviación dominicana y que hace posible este y otros vuelos”, manifestó Antonio Almonte Cónsul General de la República Dominicano en Boston.

Este vuelo directo consolida los esfuerzos de convertir a República Dominicana como un hub de conexiones para Las Américas ya que los pasajeros que vuelen desde Boston podrán conectarse de manera conveniente con más de 25 destinos en la red de Arajet, incluyendo puntos destacados como Aruba, Colombia, Costa Rica y Guatemala,

Con esta nueva operación, Arajet continúa reforzando su compromiso de ofrecer opciones de viaje accesibles, eficientes y seguras, contribuyendo al desarrollo turístico y a la conexión internacional de la República Dominicana.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.