¡Arde San Luis! Protestas violentas por el arresto de un regidor

Por Julio Benzant

Las calles de San Luis se han convertido esta tarde en escenario de protestas por ciudadanos que reclaman la liberación del regidor Bienvenido Cabral Sepulveda, del partido Fuerza del Pueblo, imputado por el Ministerio Público de presuntamente provocar heridas de balas de tres personas.

En distintas calles de San Luis han sido incendiados neumáticos por lo que es imposible el tránsito de vehículos por.

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, Juan Hubieres, y dirigentes comunitarios locales han negado que Cabral Sepulveda provocara a las heridas porque él no esstaba en el lugar del incidente.

También alegan que el regidor se presentó al sitio donde se produjo un incidente tras conocer que un grupo de personas protagonizaban un desalojo violento.

-“El no podía disparar si no estaba allí y cuando llegó no estaba armado”, alegan sus defensores.

El arresto del regidor ha sido vinculado a su resistencia y oposición a que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este convierta a San Luis en el basurero del municipio.

Al entorno de san Luis se han presentado esta tarde tropas policiales.

DESDE SAN LUIS EN LUCHA!!! pic.twitter.com/b1CmovGEnW — juan hubieres (@juanhubieresdr) June 10, 2021

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,141 Nuevos 305,569 Fallecidos: +9 Nuevos 3,695 Recuperados: 248,966 Activos: 52,908