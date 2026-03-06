Armada conquista el dominó de los Juegos Deportivos Militares 2026

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- La Armada de República Dominicana conquistó este jueves el título de campeón del dominó de los 55 Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas, que tienen especial dedicatoria al mayor general (r) Iván Aquiles Hernández Oleaga, ERD.

Para la Armada fue una distinción muy importante, ya que es la primera vez que gana el campeonato de esta disciplina deportiva, y lo hizo en la competencia de dominó de los Juegos Deportivos Militares, en el salón Restauración del Ministerio de Defensa (MIDE).

Los marinos, dirigidos por el capitán de fragata Anderson Rojas Agramonte, se adjudicaron la medalla de oro al obtener un récord general de partidas de 11-5, con plata para la Policía Nacional (9-7), y el tercero lugar lo ganó la Fuerza Aérea de República con marca de 4-12.

El premio del Jugador Más Valioso del dominó militar recayó en el capitán de navío McDonal Berroa González.

Esta competencia fue organizada por el presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, y contó con el aval del presidente de la Federación Dominicana de Dominó, Robinson Parr