Por Santa De La Cruz

Santiago, República Dominicana. – Con un ambiente lleno de emoción, gratitud y esperanza, se celebró recientemente la puesta en circulación del libro Arquitectura de la Tercera Edad y el lanzamiento oficial de la Fundación UNILOVE, una iniciativa que nace del corazón y la experiencia de vida de su fundadora, con el propósito de servir y acompañar a quienes más lo necesitan.

En un discurso lleno de emotividad, la fundadora, la arquitecta Carlina Hiraldo Grullón, expresó su agradecimiento a Dios y a todas las personas que con su apoyo han hecho posible que este sueño se convierta en realidad. “UNILOVE es más que un proyecto: es un compromiso con el servicio, una promesa de acompañamiento y una semilla de esperanza que hoy empezamos a sembrar en tierra fértil”, manifestó.

El encuentro reunió a familiares, amigos, autoridades locales y representantes de la comunidad, quienes se dieron cita para presenciar el inicio de una doble obra de amor: la creación de una fundación con vocación humanitaria y la presentación de una obra literaria que honra el valor de la vida en todas sus etapas.

La Fundación UNILOVE, cuyo nombre resume tres pilares fundamentales: Unión, Amor y Servicio, se constituye con el firme propósito de crear oportunidades en comunidades vulnerables, ofrecer formación para el empleo y brindar apoyo integral a personas y familias que buscan transformar sus vidas con dignidad y propósito.

Con un enfoque centrado en la acción social y la capacitación, la fundación iniciará su labor en Santiago, con planes de expansión nacional que buscan dejar huellas de bienestar y conocimiento en todo el país. Cada programa y cada proyecto de UNILOVE se guía por valores que son esencia de su misión: la compasión, la solidaridad, la empatía y la integridad. La organización aspira a inspirar a otros a sumarse a esta cruzada de esperanza, donde servir con amor se convierte en el verdadero motor del cambio.

El evento también marcó un hito cultural con la presentación del libro Arquitectura de la Tercera Edad, una obra escrita por la arquitecta y fundadora de UNILOVE. Esta creación literaria utiliza la arquitectura como metáfora del proceso de construcción y reconstrucción personal, proponiendo un viaje de reflexión sobre la vida, el crecimiento interior y la plenitud en la madurez.

A lo largo de sus páginas, el lector encuentra historias y reflexiones que celebran la sabiduría acumulada con los años y que reconocen la tercera edad como una etapa de renovación, paz y propósito, con un firme llamado a diseñar la existencia con intención, amor propio y conciencia.

“Este libro invita a mirar la vida como una estructura viva, donde cada experiencia es un ladrillo y cada decisión, una oportunidad para fortalecer nuestros cimientos. La tercera edad no representa quietud, sino un tiempo para contemplar, disfrutar y seguir edificando lo mejor de nosotros mismos”, expresó Carlina. La obra no solo está dirigida a adultos mayores, sino también a jóvenes y adolescentes, a quienes motiva a construir una vida con sentido desde el inicio, con bases sólidas que sustenten su futuro emocional y espiritual.

La velada concluyó entre aplausos y abrazos, con una invitación abierta a toda la sociedad: “Cada gesto, cada aporte y cada esfuerzo son fundamentales para que UNILOVE pueda seguir creciendo y llevando alivio, conocimiento y amor a quienes más lo necesitan. Este es solo el comienzo de una misión que nació del corazón y que pretende trascender a través del servicio”.

UNILOVE y Arquitectura de la Tercera Edad se presentan, así, como dos expresiones complementarias de una misma visión humana: construir, servir y amar. Dos caminos que convergen en una misma meta, mejorar vidas y fortalecer almas, desde la convicción de que el amor, cuando se comparte, se multiplica y transforma. Conozca más entrando a @fundacionunilove_rd o llamando a 809 490 7998 / 849 359 7998