Arranca esta noche la Serie Mundial de Grandes Ligas entre Texas y Arizona

Por: La Redacción Deportiva/Ciudad Oriental.Com

EN ARLINGTON, EU.- Los Rangers de Texas y los DiamondBacks de Arizona inician la noche de este viernes, la disputa por la corona de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas 2023.

Ambos conjuntos llegaron a una Serie Mundial sin pronósticos de favoritos.

Desde este viernes 27 de octubre, Texas y Arizona se medirán enj una serie que estará pactada al major de nueve encuentros, jornada en la que Arizona buscará su Segundo título y Texas trabajará para coronarse por primera vez

Arizona llevará a la lomita para el primer partido a su as Zac Gallen, quien aunque no se ha visto tan fino en la postemporada, no hay dudas de que su calidad mostrada en la serie regular podría reaparecer en la Serie Mundial.

Los Rangers, tendrán en el montículo a Nathan Eovaldi, quien ha dado la cara por Texas en todo su recorrido en los actuales playoffs.

La historia deja en claro que Texas estuvo a una victoria en su primera Serie Mundial en el 2010, llevándose el Juego 3 detrás de Colby Lewis.

Los Rangers, regresaron a la gran final un año después. Y en el 2011, como la mayoría recuerda, estuvieron lo más cerca posible sin al final poder asegurar el título.

Los Rangers han pasado toda su existencia viendo de lejos cómo otros equipos celebran un título en el Clásico de Otoño. Si ganan esta serie, todos esos años simplemente quedan como anécdotas.

Los D-backs eran ampliamente considerados como el peor equipo de todos en esta postemporada, un sexto sembrado que recibió más carreras de las que anotó en la campaña regular.

Los D-backs tuvieron un peor diferencial de carreras que el de los Mets y nunca fueron favoritos contra los Cerveceros, ni contra los Dodgers, ni contra los Filis. Al final terminaron eliminando a esas tres escuadras.

Los D-backs alcanzaron la cumbre al encontrar su mejor versión en el memento correcto: Sus bates, rotación, corrido de bases y (especialmente) el bullpen han dado la cara a la hora cero.

Hace dos años, los Rangers tuvieron una de las peores campañas en su historia, ya que perdieron 102 juegos en su primera temporada completa en el Globe Life Field.

De hecho, los D-backs estuvieron peor. Arizona sufrió 110 derrotas y parecía sumida en la división más difícil del béisbol, detrás de la potencia que son los Dodgers, los Gigantes que ganaron 107 juegos y los emergentes y millonarios Padres. Los D-backs, al final de todo, parecían estar más hundidos que los Rangers. Y ahora vean a estos dos equipos: ¡enfrentándose en la Serie Mundial.