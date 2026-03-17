Arturo Ramírez Quiñones formalizó su inscripción como aspirante al cargo de Secretario General en SDE

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este. – El dirigente político Fernando Arturo Ramírez Quiñones formalizó su inscripción como aspirante al cargo de Secretario General dentro de la estructura del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, en la Provincia Santo Domingo.

La inscripción se realizó mediante el formulario de aspirantes del proceso de consenso en los territorios, documento utilizado por la organización política para registrar las aspiraciones de sus dirigentes a posiciones internas.

Quiñones pertenece al Comité Municipal y se desempeña como delegado político ante la Junta Electoral, funciones desde las cuales ha participado en los trabajos organizativos del partido en la demarcación.

El documento está fechado el 12 de marzo de 2026 y corresponde a la zona número 1 de Santo Domingo Este, donde el dirigente busca ocupar la posición de Secretario General dentro de la estructura partidaria.

El proceso de inscripción forma parte de los mecanismos internos del PRM para estructurar su dirección política en los distintos territorios de la provincia.