Ascienden a 912 los muertos por los ataques israelíes contra el Líbano

RT.-El número de personas fallecidas en el Líbano como consecuencia de los ataques de Israel contra el país desde el 2 de marzo ascienden a 912, comunicó este martes el Ministerio de Salud Pública libanés. Según el organismo, otras 2.221 personas resultaron heridas en el mismo período.

En un día, la cifra de muertos aumentó en 26 después de una serie de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la última jornada. Así, este martes bombardearon el sur de Beirut, la capital del Líbano, así como otros puntos del país.

Los bombardeos se produjeron un día después de que las FDI anunciaran el inicio de «operaciones terrestres limitadas y selectivas» contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Al mismo tiempo, las FDI indicaron que antes de entrar en el Líbano llevaron a cabo ataques con artillería y aviación contra objetivos de Hezbolá «para mitigar las amenazas en el entorno operativo». El organismo prometió seguir atacando los objetivos del grupo libanés.

Además, este lunes el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió al líder de Hezbolá, Naim Qassem, de que podría correr la misma suerte que su predecesor, Hassan Nasrallah, asesinado en 2024 en un ataque aéreo israelí, así como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.