ASDE coloca zafacones en negocios ¿Es factible o necesario? ¿Cuánto habrán costado?

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – Representantes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), estuvieron colocando zafacones en algunos negocios de este municipio, lo que no solo captó mi atención, sino que también me hizo preguntarme qué tan factible y necesaria era esta “idea” y cuánto costaría esta “plan”.

En lo personal entendía que la limpieza de los entornos de los centros comerciales eran también responsabilidad de los propietarios y que estos tenían sus propios zafacones, pero, al parecer a alguien desde el ASDE se le ha ocurrido “ayudar”.

Un camión llevaba decenas de zafacones de color verde con la “mascota” de la Alcaldía “Zafi” de portada, se detenían cada cierto punto para que colaboradores lo colocaran en los establecimientos comerciales.

Yo transitaba por la carretera Mella casi esquina Charles de Gaulle, me estacioné para obtener algunas imágenes…



Me preguntaba sobre cuáles serían los días que pasarían los camiones recolectores y uno de los zafacones me dio la respuesta… Pero las respuestas que aún no tengo son las de qué tan factible sería esta idea, si era necesaria y el costo de estos zafacones.