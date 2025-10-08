Así cae uno de los capos más peligrosos de la mafia italiana

RT

El Arma de Carabineros arrestó este martes en un edificio de las afueras del municipio de Foggia (Italia) a Leonardo Gesualdo, de 39 años, peligroso miembro de la mafia Società Foggiana, según un comunicado publicado este martes por el organismo de seguridad.

«El hombre buscado, que mientras dormía fue sorprendido por las explosiones que acompañaron el asalto al escondite, se entregó sin resistencia, a pesar de que se le encontró en su poder una pistola con el número de serie rayado y un cargador insertado con seis balas», reza el texto, que detalla que llevaba prófugo desde 2020 y había sido condenado a 12 años de prisión por «asociación mafiosa».

Asimismo, señala que el allanamiento, a cargo de unidades policiales especiales, concluye las investigaciones realizadas en los últimos meses por los Carabineros del Comando Provincial de Foggia, quienes, bajo la coordinación de la Dirección Antimafia del Distrito de Bari, finalmente lograron localizar el escondite donde se escondía Gesualdo.