Por Francisco Santana

La Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD) y el Consejo Nacional de Drogas (CND) firmaron una alianza estratégica orientada a promover la convivencia pacífica, la prevención y el desarrollo integral de los estudiantes en los centros educativos del país.

El convenio fue rubricado por Víctor Martir, presidente del gremio que agrupa a los directores de centros educativos y Alejandro de Jesús Abreu presidente del CND, en un gran acto realizado en el Congreso Nacional donde Nelson Diplan, jefe de Gabinete del Senado, habló en representación del Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, con las palabras de apertura, destacando la importancia de la Alianza estratégica interinstitucional.

Mediante el acuerdo las instituciones firmantes se proponen lograr que el centro educativo sea el núcleo del desarrollo integral de los estudiantes de forma tal que la escuela se convierta en el pilar fundamental para formar ciudadanos y crear una cultura de paz genuina.

Entre los objetivos planteados en el convenio se encuentran; crear un entorno educativo saludable, participativo y resiliente; así como lograr el empoderamiento de los estudiantes como agentes activos y no solo como receptores pasivos; prevención directa en el ámbito escolar; fortalecimiento del liderazgo Estudiantil; promover los valores ciudadanos; y la participación activa de los alumnos.

La alianza estratégica define cinco pilares de acción en las aulas: Voluntariado Estudiantil, para promover agentes multiplicadores de vida saludable; Liderazgo Estudiantil, mediante el fortalecimiento de los Consejos de Curso para fomentar la convivencia escolar pacífica; Redes Comunitarias, a través de la articulación entre el CND, ASONADEDI-RD, los centros educativos y la sociedad civil; Responsabilidad Social, mediante la participación activa en jornadas cívicas, culturales y deportivas; y Formación Continua, con talleres especializados en mediación escolar, prevención de consumo y ciudadanía.

En el acuerdo ASONADEDI-RD se compromete a promover la adopción de los programas entre la Red de Directores así como a facilitar la integración operativa entre los Consejos de Curso y líderes y a construir la red de líderes preventivos mediante Jornadas Cívicas; y acompañar al CND territorialmente en el Plan Nacional 2036.

Mientras que el CND asume la responsabilidad de diseñar programas de prevención para docentes y estudiantes también a proveer materiales, talleres y capacitaciones especializadas también a apoyar logísticamente las campañas dentro de los centros educativos.

Durante el evento fue proyectado un video con un cálido mensaje de Nancy Patricia Franjul Pérez, ministra consejera en la embajada dominicana en Austria y encargada de los temas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), quien saludó la firma del acuerdo interinstitucional, el cual dijo, refleja la importancia de unir esfuerzos del Estado, el sistema educativo y la sociedad civil para fortalecer las políticas de prevención y bienestar en la República Dominicana.