Ataques israelíes en Gaza dejan varios civiles muertos, incluido un niño

En las primeras horas de este viernes, varios civiles palestinos, incluido un menor de edad, fueron asesinados y decenas resultaron heridos por fuego y bombardeos israelíes en distintas zonas de la Franja de Gaza

De acuerdo con medios palestinos, tres personas perdieron la vida cuando la artillería sionista atacó a un grupo de ciudadanos al oeste de Rafah, en el sur del enclave. Otro civil fue asesinado y tres más resultaron heridos por fuego israelí en el centro de Gaza, mientras en la localidad de Asda’a, al noroeste de Jan Yunis, varias personas fueron alcanzadas por disparos de las fuerzas ocupantes.

Las agresiones incluyeron el bombardeo de edificios en el barrio de Al-Zeitoun, en la ciudad de Gaza, así como un ataque aéreo contra la zona occidental de Jan Yunis. Fuentes médicas confirmaron que solo el jueves 32 palestinos fueron asesinados en toda la Franja.

Gaza ha sido escenario de al menos cinco nuevas masacres en las últimas 48 horas, con destrucción deliberada de edificios para maximizar víctimas.

El uso de centros de ayuda como trampas mortales se repite con letalidad: en una emboscada reciente, más de 230 personas murieron y resultaron heridas por fuego directo mientras intentaban recibir asistencia humanitaria

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, el saldo mortal asciende a 61.776 palestinos asesinados y 154.906 heridos, en su mayoría mujeres y niños, lo que organizaciones humanitarias han calificado como una catástrofe sin precedentes. Fuente teleSUR-CC