¡Atención, desvinculados del ASDE: inicia entrega de prestaciones!

Por Julissa Morel

Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó que a partir de este lunes 13 de abril continuará el proceso de entrega de prestaciones laborales a exempleados quienes podrán retirar sus cheques en el Palacio Municipal, como parte del cumplimiento de compromisos pendientes y en apego a la normativa vigente.

El cabildo indicó que las personas que figuran en el listado adjunto, y que han sido previamente notificadas, podrán presentarse a retirar sus prestaciones siguiendo el cronograma establecido para tales fines.



Las jornadas de entrega continúan realizándose por etapas conforme a la validación de los expedientes, garantizando un proceso transparente y ordenado.

Para este proceso se ha dispuesto un equipo técnico encargado de orientar a los exempleados y facilitar la verificación y entrega de sus prestaciones.

Con esta acción, el ASDE reafirma su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales, avanzando de manera continua en un proceso responsable, organizado y enfocado en dar respuesta concreta a los beneficiarios.