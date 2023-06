Audry Nin Reyes logra medalla de plata en All Around JCC 2023

Por: León Felipe Rodríguez

SAN SALVADOR.- El dominicano Audrys Nin Reyes se colgó la medalla de plata en all around (todo aparato) en las competencias de gimnasia artística ayer lunes 26 de junio, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Nin Reyes obtuvo una calificación de 78.900 para quedarse con el segundo puesto y dar a la gimnasia dominicana su primera presea en ese evento regional.

La trayectoria del dominicano en piso fue de 13.000 puntos; anillas (12.300); salto del potro (14.400); barras paralelas (13.550); caballo con arzones (12.600) y barra horizontal (13.050), en la que el cubano ganó recibió una calificación de 13.750.

Con su actuación, Audrys supera el metal de bronce obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Barranquilla, Colombia, en el 2018.

La medalla de oro la ganó Diorges Escobar, de Cuba, quien sacó una calificación de 79.10 tras su participación en los cinco aparatos (suelo, salto, arzones, anillas, barras paralelas y barra fija).

La presea de bronce fue para Dilan Jiménez, de Colombia, quien obtuvo una puntuación de 78.150.

En el certamen, el también dominicano Leandro Peña ocupó el décimo lugar con una puntuación de 74.800.

Yamilet Peña no participó en la jornada del lunes

La dominicana Yamilet Peña, quien tenía previsto tomar parte en all around femenino, no salió a la competencia con la finalidad de preservarse para la jornada de este martes.