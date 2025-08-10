Aumenta a 100 el número de niños muertos por desnutrición en Gaza

RT

217 personas —entre ellas 100 menores— fallecieron a causa de desnutrición en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto, informó este domingo el Ministerio de Salud del enclave palestino, citado por Al Jazeera.

El Ministerio actualizó los datos, después de que cinco nuevas muertes fueran registradas a causa de la hambruna en Gaza en las últimas 24 horas. Dos de las personas recientemente fallecidas son niños.

Previamente, la ONU alertó de que los 2,1 millones de personas que viven en el enclave padecen inseguridad alimentaria. Según el Ministerio de Salud de Gaza, unos 900.000 niños sufren hambre y otros 70.000 presentan síntomas consistentes con la desnutrición, a lo que se suman cerca de 1.000 asesinados por el Ejército israelí mientras trataban de conseguir alimentos.