Autoridades del INPOSDOM firman “Carta Compromiso” de ética e integridad gubernamental

Santo Domingo. – Con la presencia del director general del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Erick Guzmán, las autoridades de la entidad firmaron la “Carta Compromiso” de ética e integridad gubernamental, actividad dirigida por la Comisión, con el objetivo de formalizar y dar fiel cumplimiento al lineamiento de Gobierno de trabajar por una administración del Estado transparente.

En ese sentido, Guzmán al hablar y saludar a los funcionarios y colaboradores presentes en la actividad, resaltó que debido al trabajo que como servidores públicos se ha venido realizando, la percepción que tenía el Gobierno sobre la institución ha ido cambiando y se refleja en el apoyo recibido.

“Ya el Gobierno nos mira con buenas caras y ha comenzado a apoyarnos en todo el sentido de la palabra”, manifestó el incumbente del INPOSDOM.

Asimismo, reiteró que gracias al esfuerzo de cada colaborador en la ejecución del lineamiento del plan de trabajo de esta gestión que encabeza, se notan los resultados obtenidos, indicando que la firma de este documento es un compromiso que deben asumir los funcionarios y todo el personal de la institución.

“Este compromiso no es solamente para los que manejan fondos, no es solamente para el director o los subdirectores, es para cada uno de los colaboradores. No importa el rango todos debemos de firmar este acuerdo, este compromiso con el país, con Dios, con nuestra familia, con el presidente de la República y con ustedes mismos”, afirmó.

En el acto de firma, estuvieron acompañando en la mesa central al director del Instituto postal; los subdirectores Fernándo Arturo Ramírez Quiñonez, Manuela Quiñones Mateo, Juan Francisco Barrera Reyes y Oscar David Reyes; además de Manuel Emilio Santana Pacheco, coordinador general de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CEIGCN), asi como también, otros funcionarios, miembros de la Comisión y colaboradores de la institución.

Señalar que la “Carta Compromiso” de ética e integridad, es un documento dispuesto por el presidente Luis Abinader y la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, donde se estipula un listado de compromisos éticos que debe ser firmado y asumido por los altos funcionarios públicos junto a sus colaboradores, con el Gobierno y la sociedad, con el objetivo de contribuir a las prácticas de buen gobierno.

El acto que fue realizado en el salón de conferencia Enrique de Marchena en la sede central de la entidad postal, culminó con la firma del documento, iniciado por el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán y las principales autoridades de la institución.