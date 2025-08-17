Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM), producto de las operaciones desplegadas ayer en el país con el apoyo de las demás fuerzas de seguridad del Estado, detuvieron a 1,534 nacionales haitianos indocumentados, cifra que muestra la fortaleza de los esfuerzos oficiales para el control migratorio.

Las aprehensiones logradas por la institución responsable del control de los flujos migratorios y de los organismos con los que coordina las interdicciones también implicaron la repatriación de otros 1,685 extranjeros indocumentados.

Los capturados por las unidades de interdicción fueron 298 en el Gran Santo Domingo, 57 en Santiago, 80 en La Vega, 95 en Mao/Santiago Rodríguez, 99 en el Este, 35 en Azua, 60 en Barahona y 23 en Puerto Plata.

Igualmente se detuvieron 79 en Montecristi, 92 en Dajabón, 68 en Elías Piña, 44 en Jimaní y 100 en Pedernales. A esa cantidad se agregan 278 reportados por el Ejército, 93 por el CESFRONT y 33 por la Policía Nacional.

Estos logros reflejan la eficacia de una estrategia integral que también combina esfuerzos de los ministerios de Defensa y Público, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran y la Digesett, así como la ejecución de una planificación logística y de respeto por las normativas nacionales e internacionales.

Los repatriados fueron entregados directamente a las autoridades migratorias de su país luego de haber sido identificados y depurados cumpliendo todos los protocolos y el debido proceso. De esas salidas, 505 se hicieron a través de la puerta binacional de Dajabón, 838 por la de Elías Piña, 151 por Jimaní y 191 por Pedernales.

La DGM reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas y de coordinación para seguir enfrentando los desafíos migratorios.