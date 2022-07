Confirmado al menos un caso sospechoso de viruela del mono en RD; está ingresado en el hospital militar de San Isidro

“

El paciente está estable, bajo vigilancia médica, y con el seguimiento de su médico tratante, para garantizar la salud y cuidado del mismo”. Actualmente, esta persona se encuentra en aislamiento en el Hospital Doctor Ramón de Lara, bajo el control del MSP, a espera de los resultados correspondientes

Dirección de comunicaciones MSP.

El asesor de Salud del MISPAS, doctor Eddy Pérez Then dijo que a pesar de haber una disminución de casos positivos al virus de la Covid-19, las sub variantes siguen siendo vigilantes de manera activa, aunque no representa mayor riesgo de letalidad y de hospitalización.

Sustentó que «es importante saber que este virus no tiene la misma dinámica, que las olas anteriores, de manera que hay que entender como los casos suben y a la vez disminuyen, es precisamente lo que demuestra por qué la baja en internamiento hospitalarios».

Pidió a la población a continuar con el proceso de vacunación con la dosis correspondiente por su suma importancia, ya que las misma proporcionan un aumento de niveles de protección que posiblemente no previenen la enfermedad, pero sí de protegen de una hospitalización.

En ese sentido el Ministerio de Salud Pública ante la presencia de las nuevas variantes mantiene el monitoreo permanente de la circulación del virus que causa la COVID-19 en el país.

En ese orden, recomienda a la población en general continuar con el proceso de vacunación y seguir fortaleciendo las medidas preventivas como son, el lavado de manos, uso de mascarillas y mantener el distanciamiento físico.

Asimismo ante cualquier síntoma acudir a un establecimiento de salud o consultar a su médico.

Boletín epidemiológico

La institución de sanitaria reportó en el boletín No.839, Mil 080 casos tras procesar 9,898 muestras de las cuales 2,333 fueron PCR y 7,565 rápidas antigénicas, y se

Así mismo, la positividad de las últimas cuatro semanas es de 14.3, con una ocupación hospitalaria en 8.3%, la ocupación de camas COVID UCI en 4.8% y los ventiladores ocupados en 1.7%.

El director de Epidemiología, doctor Ronald Skewes resaltó que en comparación a este mismo periodo con el año pasado, la ocupación hospitalaria en camas COVID se ha mantenido con tendencia a la baja.

Dijo que el país tiene más de 22 semanas con una incidencia de casos de COVID por debajo del 50 por cada cien mil habitantes en los últimos siete días en comparación a otros países. En la línea noroeste las provincias de Santiago, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez tienen la positividad más alta que el resto del país.

Variantes de preocupación

Destacó que el Laboratorio Nacional Doctor Defillo ha realizado esfuerzos para responder a las necesidades del país y está en condiciones tanto de transar cómo secuenciar los virus del COVID.

De las variantes se secuenciaron 26 muestras del 6 al 26 de junio del 2022. Se identificaron ómicron BA. 4 y BA. 5, que ya circulan en el país. La BA.2 está presente en las provincias del Distrito Nacional, Duarte, Espaillat, La Vega, Peravia, Puerto Plata y Santiago y Santo Domingo.

Mientras la BA.4 se detectó en San Pedro de Macorís, Santiago, y la BA.4.1 en Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santo Domingo, Santiago y la BA.5 está en Espaillat, San Cristóbal y la BA. 5.1 en el Distrito Nacional.