Ayuntamiento de SDE realiza conversatorio para promover la prevención y detección temprana del cáncer de colon

Fuente externa

Santo Domingo Este.- Con el propósito de fomentar la detección temprana y promover hábitos que contribuyan al cuidado de la salud, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Dirección de Gestión Humana, realizó un conversatorio orientado a la prevención y concientización sobre el cáncer de colon, dirigido a los colaboradores.

La charla estuvo a cargo de la doctora y diputada Anny Mambrú, gastroenteróloga endoscopista, y se llevó a cabo en el salón de eventos del Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”, con la participación de empleados de distintas dependencias del cabildo.

Durante el encuentro, la especialista explicó que el cáncer de colon continúa siendo una de las principales causas de muerte por tumores gastrointestinales a nivel mundial, por lo que insistió en la importancia de la prevención, los chequeos médicos periódicos y la detección temprana, especialmente a partir de los 40 años.

La Dra. Mambrú también abordó los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, entre ellos la edad, los antecedentes familiares, la presencia de pólipos y determinados estilos de vida, destacando que identificar el problema en etapas iniciales puede aumentar significativamente las probabilidades de curación.

Al clausurar la actividad, el director de Gestión Humana, Miguel Cruz, valoró la importancia de generar espacios de orientación para los colaboradores del ayuntamiento y agradeció a la especialista por compartir sus conocimientos sobre un tema de gran relevancia para la salud pública.

Asimismo, invitó a los presentes a participar en la caminata de prevención y concientización sobre el cáncer de colon, programada para el domingo 22 de marzo en el Faro a Colón, como parte de las iniciativas que promueven la sensibilización ciudadana sobre esta enfermedad.

El conversatorio contó además con la presencia de la directora administrativa, Helen Medina; el consultor jurídico, Tauris Pérez; el director de Seguridad, Juan Ramón Aquino; el director de Juventud, Gabriel Estévez; y el encargado del Área de Salud del ayuntamiento, doctor Máximo Brito.

La jornada concluyó con la proyección de un mensaje del alcalde Dío Astacio, quien llamó a la población a asumir la prevención como una responsabilidad colectiva, recordando que informarse, realizarse chequeos a tiempo y adoptar estilos de vida saludables son pasos esenciales para proteger la vida y fortalecer una comunidad más consciente y comprometida con su bienestar.