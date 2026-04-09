Bajo lluvia Migración continúa operativos de interdicción

Este martes detiene 1,009 y deporta 946 indocumentados por puestos fronterizos

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SANTO DOMINGO.- Pese a las condiciones climáticas de las últimas horas, la Dirección General de Migración (DGM) mantiene sus operaciones de interdicción y deportaciones a nivel nacional. En la madrugada de este miércoles 08 de abril, las fuertes lluvias obligaron la suspensión de las interdicciones en la capital, pero horas más tarde fueron reanudadas en barrios de Santo Domingo Este y del Distrito Nacional.

De igual forma, se inició el proceso de deportación de unos 353 extranjeros de nacionalidad haitiana, que salieron desde el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina en San Cristóbal rumbo a Elías Piña, para ser entregados a las autoridades competentes.

Ayer martes 07 de marzo, la institución reportó la detención de 1,009 detenidos, de los cuales 136 fueron aprehendidos en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís; 118 en Elías Piña y 104 en el Gran Santo Domingo. Mientras que en la Zona Este, hubo indocumentados detenidos en Higüey, Bávaro, Verón, Benerito y en la Av. La Palma.

En Santiago de los Caballeros 23 personas fueron interdictadas; en la región norte y el Cibao, se reportaron 53 detenciones La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao, con presencia en localidades como Fantino y Jima Abajo. En la provincia Hermanas Mirabal, los operativos se extendieron a Salcedo, Tenares y Villa Tapia. Asimismo, Monte Cristi registró 35 detenciones y Dajabón sumó 45, en Chacuey, Partido y El Pino.

También se detuvieron 60 personas en Independencia (Jimaní), en el municipio cabecera y alrededores, mientras que en Pedernales se registraron 78 detenciones en sectores como Aguas Negras, Mencía, Ávila y La Altagracia. Durante la jornada, militares y policías entregaron a la DGM 297 extranjeros irregulares; de los cuales 203 fueron remitidos por el Ejército de República Dominicana (ERD), 55 por la Policía Nacional (PN) y 39 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del MIDE.

Mientras que del total de 946 deportados este martes, 292 nacionales haitianos fueron devueltos a su país de origen a través de los puestos de control fronterizo de Dajabón, 437 lo hicieron por Elías Piña, 126 por Jimaní y 91 por Pedernales.