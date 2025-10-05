Por Tony Reyes

La coordinadora nacional de baloncesto 3×3 de la Federación Dominicana de Baloncesto anunció para este domingo 5 de octubre el inicio de las competencias del basket 3×3 femenino de los juegos deportivos nacionales escolares.

Elka Jiménez destacó que la actividad está programada para las tres de la tarde en la cancha principal de 3 x 3 del complejo deportivo Juan Pablo Duarte.

Significó que ayer se realizó un congresillo técnico con la participación de las zonas que intervendrán en la justa deportiva.

Valoró el gran trabajo realizado por el destacado Alejandro Breton en el montaje de la moderna cancha y en el aspecto organizativo del evento.

Explicó que habrá un gran escenario con modernas carpas, pantallas gigantes, gradas móviles y numerosas innovaciones del basket 3×3 internacional.

Agregó que se conformaron dos grupos clasificando los dos mejores equipos para luego jugar la semifinal a muerte súbita, se jugará un partido con los equipos perdedores por la medalla de bronce y otro encuentro con los ganadores por la medalla de oro.

Inmediatamente culmine el torneo femenino se iniciará el 3 x 3 masculino donde existe mucha expectativas para la realización de las competencias.

Agradeció el gran respaldo del director general de INEFI Alberto Rodríguez Mella por el gran apoyo para la realización de la disciplina más atractiva de los juegos” afirmó Jiménez.