Banreservas reafirma liderazgo en inversiones turísticas en Miches tras negociaciones en Top Resa

Fuente externa

París.- El Banco de Reservas reafirmó su liderazgo como principal financiador del turismo en Miches, tras sostener negociaciones estratégicas con inversionistas internacionales en el marco de la feria turística International French Travel Market (IFTM) – Top Resa 2025.

Durante el evento, la delegación de Banreservas sostuvo más de 20 reuniones con empresarios de reconocidas cadenas hoteleras, en las que se negociaron proyectos que aportarían más de 5,700 nuevas habitaciones a Miches.

Este destino turístico se consolida como uno de los principales polos emergentes del país, donde el 70 % de las inversiones actuales y futuras son canalizadas a través de Banreservas, reforzando así el papel de la entidad como motor de desarrollo en la zona.

Asimismo, se llevaron a cabo encuentros con inversionistas interesados en desarrollar proyectos en otras regiones del país, los cuales generarán empleos directos e indirectos, dinamizarán la economía nacional y fortalecerán el posicionamiento de la República Dominicana como referente en el Caribe.

Las reuniones se efectuaron en el stand de Banreservas instalado en la feria, celebrada en la capital francesa del 23 al 25 de septiembre.

Además, los ejecutivos de la institución visitaron la sede de la cadena hotelera Accor, que contempla a la República Dominicana dentro de sus planes de expansión en la región.

La delegación de Banreservas estuvo encabezada por el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, Ysidro García, y la vicepresidenta de Negocios Turísticos, Deyanira Pappaterra, junto a ejecutivos de otras áreas.

La 46.ª edición de Top Resa, que tuvo como país invitado de honor a la República Dominicana, reunió a tour-operadores, expositores, empresas e inversionistas de diferentes partes del mundo.

El evento incluyó conferencias, exposiciones, encuentros estratégicos y la presentación de más de 170 destinos internacionales.

Banreservas mantiene su liderazgo como aliado estratégico del turismo dominicano, con una cartera crediticia que concentra un 44 % de los préstamos del sector a nivel nacional.

Entre los proyectos más relevantes respaldados por la entidad se destacan Punta Bergantín, en Puerto Plata; Port Cabo Rojo, en Pedernales, y la continua apuesta por Miches como destino clave para la inversión hotelera.