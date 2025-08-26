Banreservas se lleva honores en primer intercambio Gubernamental de Ajedrez.

Fuente externa

Santo Domingo, D.N. El Banco de Reservas se coronó Campeón del primer Intercambio Gubernamental de ajedrez 2025, tras finalizar invictos en cinco (5) rondas frente a la Contraloría General de la República, lograron la primera posición de la justa deportiva que reunió 10 atletas de dos instituciones del estado con miras a la celebración del sexto (6) Campeonato Gubernamental de Ajedrez a realizarse el sábado 06 de diciembre en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

La Federación Dominicana de Ajedrez informó que con esta victoria el Banco de Reservas compuesto por Eliezer de Jesús, Ramon Eduardo Camarena, Manuel Pérez Vázquez, Robert Aquino, Ambiorix Peña de Fiduciaria Reservas y Jesús de los Santos como capitán del Equipo, se llevan la medalla de Oro sin conocer la derrota, mientras que el equipo de la Contraloría General de la República compuesto por Atahualpa Ortiz, Mario Alcántara, Hugo de la Cadena, Juan Brito Reyes y Ramon Quezada.

El tesorero de la Federación Dominicana de Ajedrez Ing. Julio Acevedo Vargas actuó como árbitro principal de la Justa deportiva que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI). Mientras que Ramon Brito de la Contraloría General de la República fue el maestro de Ceremonia.

Ambos equipos recibieron las medallas que acreditan su participación en el primer intercambio de ajedrez gubernamental 2025, Los jugadores más destacados fueron: Manuel Pérez Vázquez del Banco de Reservas, y Hugo De la Cadena de la Contraloría General de la República.

En el acto de apertura estuvo presente Roselis Gómez en representación de la Contraloría General de la República, Jesús De Los Santos encargado de Deportes del Banco de Reservas acompañado del Lic. Braulio Ramirez Reyes Instructor internacional de Ajedrez FIDE, quien resaltó que este tipo de evento permite la interacción de las instituciones públicas.

El Ing. Julio Acevedo Vargas felicitó al Banco de Reservas y a la Contraloría General de la República por acoger la invitación de este primer intercambio de ajedrez gubernamental el cual llenó de entusiasmo y deseo de superación a todos los participantes, con miras al VI campeonato Gubernamental de Ajedrez 2025.