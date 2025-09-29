Banreservas y Embajada Dominicana en Francia celebran conversatorio con Melissa Roedán en la sede diplomática

Fuente externa

París.- El Banco de Reservas y la Embajada Dominicana en Francia realizaron un conversatorio con la artista Melissa Roedán en la sede diplomática, encuentro que reunió a miembros de la comunidad criolla residente en esta ciudad europea.

La apertura del acto estuvo a cargo del embajador David Puig, quien también fungió como moderador en el diálogo con la artista.

Por su parte, Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, en representación del presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, agradeció la asistencia de los presentes y reiteró el respaldo de la entidad al fomento de las artes y la cultura dominicana.

“En nombre de nuestro presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, quiero expresar nuestro compromiso de continuar apoyando las expresiones artísticas y culturales dominicanas en todas sus manifestaciones. Asimismo, reafirmamos nuestra cercanía con la diáspora en cada rincón del mundo”, manifestó García.

El embajador David Puig resaltó la importancia de fortalecer los vínculos culturales desde la misión diplomática.

“La presencia de Melissa Roedán en esta embajada se inscribe dentro de una agenda de actividades culturales que estaremos desarrollando durante el resto del año, con el propósito de acercar más a nuestra comunidad en Francia a la riqueza artística del país”, subrayó el diplomático.

En la actividad participaron también los ejecutivos de Banreservas Yubelkis Ramírez, vicepresidenta de Mercadeo; Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas; y Judith Rubiera, directora de Negocios Turísticos.

Durante el conversatorio, Roedán habló sobre sus obras agrupadas bajo el título “Melissa 20”, que hacen referencia a sus dos décadas de trayectoria artística. Para esta ocasión, la muestra presentada en el stand de Banreservas en la feria International French Travel Market (IFTM) – Top Resa 2025 se denominó “Momentos”, una selección que refleja distintas etapas de su carrera y su capacidad de transformar lo cotidiano en arte.

“Estas creaciones son una manera de convertir la experiencia diaria en piezas con significado. Me siento profundamente agradecida de mostrarlas en un escenario internacional como Top Resa, gracias al apoyo de Banreservas”, expresó la artista.

Asimismo, valoró el respaldo recibido de la entidad financiera:

“El Banco de Reservas ha confiado en mi trabajo y en el de muchos otros creadores, proyectando a la República Dominicana en las ferias turísticas más importantes del mundo. Ese compromiso es esencial para que nuestra cultura trascienda fronteras”, agregó Roedán.