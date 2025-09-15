Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- Los tenistas dominicanos Miguel Baquero y Julianny De La Cruz se coronaron campeones del Torneo Master Cotecc U14 2025, celebrado en Hacienda Family & Fitness Club, en Tabasco, México, con 16 jugadores, ocho de cada rama, entre el 6 y 13 de septiembre del presente año.

Baquero lo ganó todo y fue el tenista con la mejor puntuación en general, en sencillos, dobles y en el mixto, consiguiendo 48 puntos en el torneo, 32 por obtener el título de sencillos, 8 en dobles y 8 en mixto; mientras que De La Cruz lo hizo en sencillos, ganando 32, mixto 8, pero cayó en la final de dobles, y obtuvo 7, terminando con 47.

Baquero, primer favorito del torneo, venció en la final de sencillos al mexicano Matteo Limones por doble 6-1.

En mixto con De La Cruz, los favoritos de la modalidad, ganó por 6-1 y 7-5, sobre Patricio Álvarez y Renata Pacheco, dos del torneo, ambos de México.

Mientras que en dobles, junto al mexicano Patricio Álvarez también se coronó.

Por su parte, en la rama femenina, De La Cruz ganó en sencillos tras vencer en la final a la mexicana Renata Pacheco, por 3-6 6-2 6-3.

En la final cayó en dobles, con la boricua Valentina Fuentes.

Freddy Damián Calderón fue el capitán del equipo dominicano que participó en el evento.

Ahora, tanto Baquero como De La Cruz consiguieron el pase para jugar en la Copa América U14 de Tenis 2025, a celebrarse en Orlando, Florida.

Miguel Irigoyen, fue el supervisor del evento por la Cotecc; Eduardo González, supervisor por la ITF; Patsy Estrada fue el director del torneo.