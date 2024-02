Biden gana las primarias presidenciales en Michigan, pero recibe un amplio voto castigo por su apoyo a los ataques de Israel contra Gaza

El presidente Biden ha ganado las elecciones primarias del Partido Demócrata en el estado de Michigan a pesar de que más de 100.000 personas seleccionaron la opción “no comprometido” como parte de una protesta contra el apoyo de Biden a los ataques de Israel contra Gaza. La opción “no comprometido” indica que los votantes apoyan al partido, pero no están a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en las papeletas. Si bien Biden obtuvo alrededor del 81% de los votos en Michigan, el 13,3% de los votantes seleccionaron la opción “no comprometido”. En las últimas semanas, varias organizaciones árabe-estadounidenses encabezaron llamamientos instando a los votantes a seleccionar dicha opción. La iniciativa “Listen to Michigan” se había fijado el objetivo de 10.000 votos “no comprometidos”, pero logró obtener diez veces más, lo que supone una sexta parte del total de los votos que recibió Biden. La coordinadora de la iniciativa “Listen to Michigan”, Layla Elabed, habló el martes por la noche. recoge el diario Democracy Now

Layla Elabed: “No puedo expresar con palabras el increíble equipo que se ha formado para poner la opción de ‘no comprometido’ en el mapa a fin de salvar vidas, mientras todos miran a Michigan. Quiero recordarles a todos que un voto a la opción “no comprometido” equivalía a un voto humanitario. Nosotros emitimos este voto para salvar tantas vidas como sea posible”.

Marianne Williamson, quien apoyó un alto el fuego en Gaza antes de abandonar la contienda, obtuvo el tercer lugar en Michigan, mientras que Dean Phillips obtuvo el cuarto.

Muchos analistas dicen que el apoyo de Biden a Israel podría hacer que pierda las elecciones de noviembre en el estado de Michigan.

En las elecciones primarias del Partido Republicano que se celebraron el martes en el estado de Michigan, Donald Trump obtuvo el 68% de los votos, por lo que venció a su contrincante Nikki Haley, quien obtuvo el 26% de los votos. Durante una entrevista que brindó al periódico The Wall Street Journal, Haley advirtió que una victoria de Trump en noviembre sería un “suicidio” para el país.