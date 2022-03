Bloque Regidores del PRM de SDE respalda a Eddy Olivares

Durante un almuerzo con el doctor Eddy Olivares el bloque de regidores de la alcaldía de Santo Domingo Este, le planteó a unanimidad su respaldo para que presida el Partido Revolucionario Moderno, PRM.

En el encuentro se abordaron los temas más importantes del partido y del municipio, incluido el relativo a la convención interna que será celebrada el próximo mes de junio, así como al rol de los regidores en los partidos políticos y en los proceso electorales.

La actividad contó con la participación de 19 regidores y tres excusas, por rmotivos de licencias, de los 22 que conforman el bloque del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Este, los cuales estuvieron encabezados por su presidente Franklin Marte, quien junto a los demas concejales expresó su decidido apoyo a Olivares que presida el partido oficial.

Los ediles manifestaron que “lo mismo ocurre con la estructura del partido a todos los niveles, en la que existe un total consenso en cuanto al apoyo a la candidatura a la presidencia del partido de Eddy Olivares, quien ha residido toda su vida en Santo Domingo Este, desde el presidente municipal, los presidentes regionales, los presidentes de zonas y los dirigentes de todos los organismos del municipio, que es el más grande del país.

Mientras que el doctor Olivares explicó que se seguirán realizando estos encuentros con los regidores de los demás municipios del país, en razón de que ellos son los que tienen el contacto directo con los votantes y, por lo tanto, quienes más contribuyen con la atención y la solución de las necesidades diarias que padecen los más pobres de los barrios de nuestro país.

Destacó que “los regidores son los funcionarios que tienen el vínculo más estrecho, directo y permanente con la comunidad y con el electorado, por lo que son imprescindibles para el trabajo que realizan los partidos políticos y para contribuir con la paz social del país porque son los que asumen cada día los problemas colectivos e individuales, en los barrios y en los campos, y en ese sentido, yo siempre he predicado sobre la importancia del trabajo que realizan los regidores, no solo en el ayuntamiento, no solo contribuyendo con el rol que les corresponde de legisladores del municipio, sino también, en el día a día de la solución de los problemas colectivos e individuales en los barrios”.

La propuesta para que el doctor Eddy Olivares se presente como candidato a la presidencia del PRM ha sido acogida por distintos colectivos partidarios, que ven en él la garantía para que el partido continué trabajando de mano con la comunidad y el gobierno.

Tal es el caso de un grupo de diputados, que acudieron recientemente a un encuentro en donde manifestaron públicamente su respaldo a esa propuesta.

El Partido Revolucionario Moderno PRM tiene previsto celebrar su convención interna en el próximo mes de junio, con el propósito de renovar su dirigencia.