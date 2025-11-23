Exteriores

Bolsonaro pasará por una audiencia de custodia tras la detención

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco23 noviembre, 2025

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue arrestado de forma preventiva por la Policía Federal, pasará por una audiencia de custodia este domingo, un día después de ser detenido.

Según la orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la audiencia se llevará a cabo por videoconferencia en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra el exmandatario.

Se trata de un procedimiento obligatorio con el objetivo de verificar si la detención se llevó a cabo legalmente y si se respetaron los derechos fundamentales del detenido, incluso en las detenciones ordenadas por el STF.

