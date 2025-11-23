Bolsonaro pasará por una audiencia de custodia tras la detención

RT

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que fue arrestado de forma preventiva por la Policía Federal, pasará por una audiencia de custodia este domingo, un día después de ser detenido.

Según la orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la audiencia se llevará a cabo por videoconferencia en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra el exmandatario.

Se trata de un procedimiento obligatorio con el objetivo de verificar si la detención se llevó a cabo legalmente y si se respetaron los derechos fundamentales del detenido, incluso en las detenciones ordenadas por el STF.