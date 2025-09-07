Fuente Externa

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que brigadas de la institución trabajan en la corrección de una avería registrada en una línea de agua potable, ubicada en la intersección de la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, cercano a las instalaciones de la estación del Metro Los Taínos, en la Línea 1.

La entidad explicó que la avería provocó una salida repentina de agua en la zona, lo que motivó la intervención inmediata de sus equipos técnicos.

“Nuestros equipos técnicos se encuentran en el lugar desde tempranas horas para controlar la situación y reparar la tubería afectada”, indicó la CAASD en un comunicado.

De acuerdo con la institución, el servicio de agua potable se ha visto afectado parcialmente en sectores de Cristo Rey, entre ellos La 40, Respaldo 33, Proyecto Popular, Respaldo 43, Respaldo 41 y el Bronx.

“Mientras avanzan los trabajos, estas zonas podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro”, agregó la entidad.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a hacer un uso racional del agua mientras se realizan las labores de reparación, a fin de garantizar la disponibilidad del servicio para todos los residentes de las zonas afectadas.