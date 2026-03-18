Bruno Rodríguez: «EE.UU. amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país»

RT.-El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos tiene planes de tomar el control del país y destruir el orden constitucional.

«Estados Unidos amenaza con destruir el orden constitucional y tomar el control de la nación», escribió Rodríguez en un comunicado en X.

«El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético. Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la patria», agregó.

«Resistencia inexpugnable»

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también escribió al respecto. Acusó a EE.UU. de aplicar una «feroz guerra económica» como forma de presión contra la población cubana, pero advirtió de que cualquier agresión contra la isla encontrará una «resistencia inexpugnable».

El mandatario denunció que Washington amenaza pública y frecuentemente con derrocar por la fuerza el orden constitucional cubano, con la pretendida justificación de que esas acciones responden a la «debilitada economía» de la isla, afectada por las políticas de EE.UU. durante más de seis décadas.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.