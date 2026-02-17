Brutales detalles del tiroteo que sacudió un partido de hockey en una secundaria de EE.UU.

El tiroteo de este lunes en una secundaria del estado de Rhode Island habría sido resultado de una brutal disputa familiar, según reportan medios estadounidenses.

Una fuente dijo a Fox News que el tirador fue un padre que disparó a su esposa y a sus tres hijos en las gradas, provocando la muerte de la mujer y de una niña. Además, según los reportes oficiales, tres personas no identificadas se encuentran hospitalizadas en estado crítico. Luego del tiroteo, el hombre se habría suicidado.

Una transmisión en vivo captó el momento en que los espectadores y jugadores se lanzaron al suelo tras escuchar alrededor de 11 disparos. Aunque una persona logró desarmar al agresor, este tenía otra pistola. En el campeonato estaban participando estudiantes de varias escuelas locales, de las cuales tres afirmaron no reportar heridos.