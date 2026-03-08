Fuente Externa

SANTO DOMINGO.- Durante los meses de enero y febrero de 2026, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ha colocado alrededor de 5,000 metros cuadrados de asfalto en distintos sectores del Gran Santo Domingo, informó el ingeniero Fellito Suberví, director general de la institución.

El funcionario explicó que las áreas asfaltadas y embellecidas habían sido intervenidas por brigadas de la CAASD para la instalación y rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

Suberví sostuvo que con el objetivo de garantizar que, una vez concluidos los trabajos de corrección de averías, las vías intervenidas queden debidamente restauradas para la circulación vehicular y peatonal, se han pavimentado distintos puntos en la ciudad, entre ellos San Miguel, Manoguayabo, Pantoja, Los Peralejos y Gascue.

El director de la CAASD dijo que, en el distrito municipal de Pantoja, Santo Domingo Oeste, la institución asfaltó aproximadamente 400 metros lineales, luego de la instalación de tuberías de 3 y 4 pulgadas en beneficio de unas 200 familias que por más de 15 años no contaban con un sistema adecuado de abastecimiento de agua potable.

Agregó que en el sector Los Peralejos, la CAASD colocó 250 metros lineales de asfalto, como parte de una intervención integral que incluyó mejoras en el sistema de drenaje y el remozamiento de la recién inaugurada cañada que lleva el mismo nombre del sector, con un impacto directo en más de 30,000 habitantes de las comunidades aledañas.

Entre los trabajos de asfaltado, el ingeniero Fellito Suberví destacó los realizados en la avenida República de Colombia, donde se colocaron otros 200 metros cuadrados tras la reparación del sistema sanitario en la zona, así como a distintos puntos del sector Gascue, Ciudad Nueva y Villa Juana.