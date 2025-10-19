CAASD avanza en su plan de optimización del agua potable en SDE

Fuente externa

Santo Domingo, RD. -La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que puso en funcionamiento una nueva válvula de distribución en la comunidad La Batallita, ubicada en el sector San Isidro, municipio Santo Domingo Este, impactando positivamente a más de 400 familias que ahora contarán con un servicio de agua potable más eficiente y continuo.

La institución explicó que la instalación de esta infraestructura se completó en un tiempo récord de 45 días y forma parte del plan integral de optimización y expansión del servicio de agua potable que se ejecuta en diversas zonas del referido municipio.

“Este tipo de intervención reafirma nuestro compromiso con mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio digno, eficiente y de calidad para todos los ciudadanos”, destacó la entidad en un comunicado oficial.

La apertura de esta válvula no solo restablece el suministro en un área históricamente afectada, sino que también permitirá un mejor control del caudal, reduciendo las pérdidas por fugas y mejorando la eficiencia del sistema en toda la zona.

Actualmente, la corporación desarrolla 11 proyectos adicionales en Santo Domingo Este, incluyendo sectores como El Tamarindo, Villa Liberación y Guerra.

José Rocher, residente de La Batallita, expresó su agradecimiento por la rapidez con la que fue ejecutada la obra.

“Esto es un logro para todos. Antes no teníamos agua, y ahora por fin podemos disfrutar de un servicio esencial. En solo 45 días nos dieron una solución que esperábamos desde hace años”, resaltó Rocher.

De su lado, Valentina Pereyra, presidenta de la Junta de Vecinos del sector, manifestó que la comunidad llevaba más de 12 años sin recibir agua potable de manera regular.

“Gracias a Dios y a la CAASD, hoy es un día histórico para nosotros. Antes teníamos que comprar tanques de agua, pero eso ya quedó atrás. Ahora sí vamos a poder vivir con dignidad”, aseguró Pereyra.

La CAASD reiteró su compromiso de seguir mejorando la red de distribución en el Gran Santo Domingo para mejora la calidad de vida de sus usuarios.

Asimismo, exhortó a los residentes a hacer un uso responsable y consciente del agua, para garantizar que el servicio pueda mantenerse de forma continua y equitativa para todos.