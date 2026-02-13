CAASD finaliza labores técnicas en redes agua por construcción paso a desnivel en Plaza de la Bandera

Fellito Suberví afirma trabajos finales contribuirán a robustecer la presión del agua potable en más de 30 sectores del Distrito Nacional y permitirán avances trabajos solución vial en ese punto entre Santo Domingo Oeste y la capital de la República.

SANTO DOMINGO.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó que este fin de semana se realizarán los trabajos finales de interconexión en una tubería de 48 pulgadas de diámetro, como parte de las adecuaciones necesarias por la construcción del paso a desnivel en la Plaza de la Bandera.

El funcionario aclaró que las labores se desarrollarán desde este viernes 13 hasta las primeras horas del domingo 15, “periodo en el que podría registrarse una disminución en la presión del servicio de agua potable en varios sectores del Gran Santo Domingo”.

Al asegurar que el suministro no se interrumpirá, sino que bajará la presión, el director de la CAASD explicó que estos trabajos son necesarios para garantizar la correcta integración de las redes de agua potable y la seguridad operativa del sistema de abastecimiento, y “para permitir los avances del paso a desnivel que ejecuta el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas en esas avenidas.

El ingeniero Fellito Suberví recordó que recientemente recibió los empalmes realizados en ese punto de sendas líneas de 16 y 36 pulgadas, comprobando que ambos se desarrollaron ajustados a los lineamientos técnicos y conforme al plan de modernización de infraestructura y mejora continua del suministro de agua potable que ejecuta la CAASD.

“Una vez concluidas las labores las presiones en las redes de distribución de agua potable serán normalizadas, y entregaremos un mejor caudal a los residentes de los sectores ubicados al Sur de la avenida 27 de febrero entre las Avenidas General Gregorio Luperón y la Núñez de Cáceres, hasta la George Washington”, apuntó el ingeniero Fellito Suberví.

Suberví agradeció la comprensión de la ciudadanía por los posibles inconvenientes que podrían causar la reducción de la presión, y reiteró que las intervenciones se realizan en beneficio del desarrollo vial y la mejora continua de los servicios públicos, “sobre todo del suministro de agua potable”.