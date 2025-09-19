CAASD interviene línea de distribución en Máximo Gómez esquina Kennedy para optimizar el servicio de agua

Fuente externa

Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que este sábado 20 de septiembre realizará trabajos de mantenimiento en la línea de distribución de agua potable, ubicada en las avenidas Máximo Gómez esquina John F. Kennedy, del Distrito Nacional.

La institución explicó que sus brigadas reemplazarán una válvula de 30 pulgadas para mejorar la eficiencia del suministro de agua en el Gran Santo Domingo.

A través de un comunicado, detalló que estas labores están bajo la coordinación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), con el propósito de minimizar el impacto en y taponamientos en la zona a fin de garantizar que los trabajos se desarrollen en orden.

En ese sentido, especificó que las ejecuciones en la intercepción vial a cargo de la Dirección de Operaciones están programadas para evitar interrupciones del suministro en localidades aledañas.

No obstante, indicó que, en caso de presentarse alguna eventualidad que obligue a prolongar los trabajos hasta el domingo, podrían verse impactados varios sectores del Distrito Nacional.

Asimismo, detalló que entre los sectores que estarían recibiendo el servicio de manera parcial se encuentran el ensanche Luperón, Zona Colonial, Gazcue, Zona Universitaria, Villa Francisca, Miraflores y Don Bosco. También Naco, Piantini y Serrallés.

La CAASD puntualizó que mantiene desplegadas brigadas especializadas que trabajarán de manera continua para cumplir con el cronograma. El mismo establece que las labores iniciarán a las 8:00 de la mañana y finalizarán a las 12:00 de la medianoche.