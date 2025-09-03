CAASD refuerza acciones para garantizar agua potable ante sequía

Fuente externa

Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que, debido a la sequía que atraviesa el país y que impacta directamente los sistemas de abastecimiento, refuerza sus acciones para garantizar el suministro de agua potable a la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

A través de un comunicado, la entidad estatal explicó que, debido a la falta de precipitaciones durante los meses de julio y agosto, los sistemas Isa-Mana y Duey redujeron su producción en un 50%.

En ese sentido, detalló que, la falta de lluvia disminuyó el caudal de los ríos que alimentan estos acueductos, lo que generó una caída en los volúmenes de agua distribuidos por los acueductos Isa-Mana y Duey.

“La disminución considerablemente de las precipitaciones en los caudales de los afluentes impactó directamente la capacidad de producción de nuestros acueductos y, en consecuencia, el servicio a miles de usuarios”, señaló la comunicación.

Asimismo, subrayó que entre los sectores que recibirán el servicio de manera parcial por las condiciones del acueducto Duey se encuentran Pantoja, Villa Morada, Redención, Villa Linda, Los Platanitos, Carmen María, Altos de Arroyo Hondo III, Los Girasoles I y II, Palma Real, Ciudad Real I y II, Brisas del Norte, así como zonas altas de Los Alcarrizos, Pedro Brand y comunidades cercanas.

En el caso de Isa-Mana, el servicio también presenta limitaciones en las localidades de Los Alcarrizos Viejos, Las Mercedes, Chucho, Las Glorias, Los Cerros de Palmarejo, Palmarejito, Don Gregorio, Arenoso, Ciudad Codiana, Sávica, San Rafael, Los García, Barrio Progreso, Marien, Ciudad Satélite, La Guáyiga y otras comunidades del municipio Pedro Brand.

De igual modo, la Corporación informó que el río Nizao registra una reducción importante en su caudal. “Actualmente, el aporte del Nizao es de apenas 1.93 metros cúbicos por segundo, frente a una demanda total de 16.70 metros cúbicos por segundo.

Señaló que, el desbalance compromete tanto el abastecimiento de agua potable como el riego agrícola”, indicó. A pesar de este panorama, el acueducto Valdesia-Santo Domingo continúa operando con normalidad, gracias al volumen de agua almacenado en las presas Jigüey y Valdesia.

Según el informe técnico más reciente, la presa Higüey se encuentra en 518.23 metros sobre el nivel del mar (msnm), respecto a su nivel máximo de 541.50 msnm. Mientras tanto, Valdesia registra 144.19 msnm, siendo su nivel máximo 150.00 msnm.

Como medida de mitigación, la CAASD mantiene activa una flotilla de camiones cisterna para suplir parcialmente a los sectores más afectados, mientras se espera la ocurrencia de lluvias propias de la temporada ciclónica.

“Estamos utilizando camiones cisterna para reducir los efectos de esta disminución. Mientras tanto, llamamos a la población a hacer un uso racional y consciente del agua disponible”, agregó. La CAASD aseguró que se mantiene monitoreando de forma continua los niveles de los ríos y embalses, y que ofrecerá actualizaciones a la población conforme evolucione la situación.