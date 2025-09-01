CAASD soluciona en tiempo récord avería en acueducto Haina-Manoguayabo y restablece servicio a más de 70 mil habitantes

Fuente externa

Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que fue solucionada en tiempo record la avería en la línea de abastecimiento del Acueducto Haina-Manoguayabo, la cual provocó limitaciones en el suministro de agua potable.

La dirección de operaciones explicó que las brigadas laboraron continuamente para reestablecer el servicio de agua potable en el menor tiempo posible.

A través de un comunicado, la institución explicó quedó totalmente reestableciendo el servicio a cientos de familias, destacando que las brigadas técnicas y los equipos de la dirección de operaciones trabajaron de manera ininterrumpida por más de 24 horas, culminando las labores la tarde de este domingo tras la colocación de una pieza especial que fue construida para esos fines.

Asimismo, indicaron que, fue colocada una válvula de 12 pulgadas en la planta de Haina, ubicada en la carretera El Establo, próxima a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en Santo Domingo Oeste.

En ese sentido, informaron que se aprovechó la intervención para realizar una conexión que beneficiará a la comunidad de Las Ruinas de Engombe, beneficiando a cientos de familias con un suministro optimizado.

La CAASD precisó que en las próximas horas se continuara restableciendo el servicio de agua potable en los sectores que resultaron afectados. Entre ellos: Ensanche Altagracia, El Café de Herrera, Residencial Santo Domingo, Residencial Popular, El Palmar, Zona Colonial, Gazcue, Don Bosco, San Carlos, Villa Francisca, Zona Universitaria, Bella Vista, Quisqueya, El Millón, La Julia, Mata Hambre y otras localidades ubicadas al norte de la avenida Independencia.

La Corporación agradeció la comprensión de la población y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados durante estos trabajos, al tiempo que reiteró la importancia de hacer un uso racional del agua.