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SANTO DOMINGO.- Unas cinco perforaciones ha sufrido una línea de 36 pulgadas, recién colocada para agilizar los trabajos en la intersección del paso a desnivel en las avenidas 27 de Febrero y la General Gregorio Luperón, lo que ocasionará limitación en la distribución del agua potable en más de 25 sectores del Distrito Nacional.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, explicó que debido a ese daño, provocado por la empresa Constructora JM, fue necesario el cierre de la tubería, para proceder al proceso de excavación y sustituir el tubo perforado.

“Esta avería fue provocada por trabajos ejecutados por la empresa JM mientras colocaba pernos para anclar las placas de hormigón que sirven de refuerzo al talud del terreno en la trinchera que se está construyendo de este lado (sur entre el Ministerio de Defensa y la Junta Central Electoral)”, explicó el director de la CAASD mientras observaba los trabajos de corrección de las perforaciones.

El funcionario se mantuvo en el lugar hasta recibir la junta y el tubo de hierro dúctil que se estará sustituyendo de manera “acelerada a fin de que no sea tan grave la limitación del servicio” en sectores como Pradera Verde, Los Cacicazgos, Residencial José Contreras, El Sandra l y II, l Sandra ll, Atalaya, 16 de Agosto, El Pedregal, Gacela, Urbanización Aesa, Invi, Costa Caribe y Miramar.

Otros sectores que sufrirían limitación en el suministro por la referida avería son Lotería, Tropical, Afimar, Jardines del Sur, Luz Consuelo, Bella Vista, Ensanche Quisqueya, Renacimiento, Mirador Sur, Mirador Norte, Los Maestros, El Millón, Los Millones, El Milloncito, Manganagua y Evaristo Morales.

El ingeniero Suberví dijo que la empresa JM se mostró en disposición de colaborar con las brigadas de la CAASD, para corregir en el menor tiempo posible el daño provocado por la señalada empresa mientras “colocaba pernos para anclar las placas de hormigón que sirven para reforzar estructuralmente los taludes, disminuir el riesgo de deslizamiento superficiales y reducir la infiltración de agua en el suelo”.

Así mismo, el director de la CAASD supervisó las correcciones de diferentes averías realizadas por brigadas de esa corporación, entre ellas en una línea de 12 pulgadas de agua potable en la Calle Olof Palme, y otras averías y cambio de válvula en la línea de distribución de 12 pulgadas en la Avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

Fellito Suberví afirmó que dichos trabajos se realizan de manera aceleradas a fin de que los sectores afectados puedan recibir el líquido de manera regular, y agradeció a la ciudadanía la comprensión por la dificultad que pudo haber causado este daño a la recién instalada tubería de 36 pulgadas.