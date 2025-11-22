Fuente Externa

Santo Domingo, RD.– La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que trabaja de manera ininterrumpida en la corrección de una avería registrada en una tubería de 30 pulgadas, la cual fue ocasionada por los trabajos de construcción del Metro de Santo Domingo y que ha afectado el suministro de agua potable en varios sectores de Santo Domingo Oeste.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que las brigadas técnicas se encuentran laborando en la reparación de la rotura ubicada en la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 11 de dicho municipio.

“Nuestras brigadas se mantienen trabajando de manera continua para corregir la avería y restablecer el servicio de agua potable y de calidad a los residentes de las comunidades afectadas”, destacó la CAASD.

La entidad indicó que entre los sectores que registran limitación en el servicio se encuentran: La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, Kilómetro 13, Proyecto Cristal, Residencial Rosa América, Independencia (Kilómetro 14), Los Hidalgos y La Ciénaga, entre otros.

La CAASD exhortó a los residentes de las zonas afectadas a tomar las previsiones necesarias ante la reducción temporal del suministro, recomendando almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras se completan los trabajos de reparación.

“Pedimos comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que esta situación pueda causar, ya que nuestra prioridad es restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, concluyó.