CAASD trabaja en corrección de avería provocada por excavaciones del Metro, mantiene limitado servicio de agua potable

Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que el servicio de agua potable se encuentra parcialmente interrumpido en varios sectores del municipio Santo Domingo Oeste, debido a una avería ocasionada por excavaciones vinculadas a los trabajos de construcción del Metro de Santo Domingo.

De acuerdo con la institución, brigadas técnicas de la Dirección de Operaciones se encuentran laborando en la corrección de la rotura, localizada en la marginal de la Autopista Duarte, en el sector La Venta, con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

“Nuestras brigadas se mantienen trabajando de manera continua para corregir la avería y garantizar un servicio estable y de calidad a los residentes de las comunidades afectadas”, explicó Luis Salcedo, asesor de operaciones de la CAASD.

Entre los sectores que registran limitación en el servicio se encuentran: La Venta, Don Honorio, El Condado, Los Ángeles, Peralejos, Proyecto Cristal, Barrio Independencia, Km 14, Los Hidalgos, Colinas del Norte, La Ciénaga (Km 14), entre otros.

La CAASD exhortó a los residentes de las zonas afectadas a tomar las previsiones necesarias ante la reducción temporal del suministro, recomendando almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras se completan los trabajos de reparación.

“Pedimos comprensión a la ciudadanía por los inconvenientes que esta situación pueda causar, ya que nuestra prioridad es restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, añadió el funcionario.