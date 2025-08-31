CAASD trabaja en la solución de avería en línea de abastecimiento del acueducto Haina-Manoguayabo

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que trabaja de manera acelerada en la solución de una avería en la línea de abastecimiento del Acueducto Haina-Manoguayabo, lo que ha provocado una limitación en el sumistro de agua potable.

La institución explicó que técnicos de la Dirección de Operaciones laboran de manera acelerada para restablecer suministro en el menor tiempo posible

Entre los sectores que recibirán el servicio de forma limitada están Ensanche Altagracia, El Café de Herrera, Residencial Santo Domingo, Residencial Popular, El Palmar, Zona Colonial, Gazcue, Don Bosco, San Carlos, Villa Francisca, Zona Universitaria, Bella Vista, El Quisqueya, El Millón, La Julia, Mata Hambre, localidades al norte de la avenida Independencia, entre otros.

A través de un comunicado, la entidad estatal explicó que las brigadas de la Dirección de Operaciones laboran de manera ininterrumpida en la colocación de una válvula en la planta de Haina, ubicada en la carretera El Establo, próxima a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el municipio Santo Domingo Oeste.

En ese sentido, puntualizó que, debido a las labores técnicas, el suministro de agua potable estará garantizado de manera parcial en localidades del Distrito Nacional y la provincia.

De igual modo, la Corporación agradeció la comprensión de la población y, a la vez recomendó hacer uso racional del preciado líquido.