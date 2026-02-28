Fuente Externa

SANTO DOMINGO.– El ingeniero Fellito Suberví, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), designó un equipo de técnicos de esa entidad para que den acompañamiento a la empresa que solucionará una avería en la Prolongación de la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste, mientras otro frente trabaja en la corrección de otras dos grandes averías en líneas de 24 pulgadas en Santo Domingo Este.

“La mañana de este sábado tuvimos una avería en una línea de 24 pulgadas de PVC, localizada en la Prolongación 27 de Febrero, casi esquina con el puente desnivel de la Autopista 6 de Noviembre. Aunque no fue provocada por ellos, la compañía que en su momento desvió esa tubería se encargará de su reparación con el acompañamiento técnico de personal capacitado de la CAASD”, precisó Fellito Suberví.

Explicó el director de la CAASD que la tubería afectada fue reubicada a raíz de los trabajos del paso a desnivel en la avenida Isabel Aguiar, esquina Prolongación 27 de Febrero, “porque cruzaba por el medio de una laguna de laminación que se construyó ahí para manejar las aguas pluviales”.

El ingeniero Suberví aclaró que la empresa JM, aunque no tuvo nada que ver con la avería, se encargará de corregir la misma, ya que fue la responsable de la construcción de esos pasos a desnivel y conoce la importancia de esa línea para los residentes en el municipio Santo Domingo Oeste.

En SDE, eficiencia operacional del ampliado Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad) provoca varias averías, incluyendo una de 24 pulgadas

El director de la CAASD informó que este sábado varias brigadas estarán diseminadas en varios puntos de Santo Domingo Este corrigiendo las averías que ha provocado la nueva presión que reciben las tuberías debido a la incorporación de un mayor caudal, que supera los 136 millones de galones diarios.

Sectores afectados en SDE

Entre esas averías, se trabaja en una provocada en una línea de 24 pulgadas en la Carretera de Mendoza, en el sector La Grúa. Por esa situación, sectores como Villa Esfuerzo, entre otros, tendrán dificultad con el suministro de agua potable.

Entre los sectores afectados mientras duren los trabajos están La Grúa, San José de Mendoza, San Luis, El Bonito de San Isidro, El Establo, Fuerza Aérea, La Corporanea, El Almirante, Los Solares del Almirante, Mendoza, Invivienda y toda la franja de la Marginal de Las Américas.

Así como Los Frailes I y II, San Bartolo, Los Molinos, Marbella, Zona Franca, Brisas del Este, Brisa Oriental y demás sectores aledaños.

Otra avería en línea de 8 pulgadas provocada por empresa que trabaja en solución vial KM 9 Autopista Duarte

En tanto, una brigada de la CAASD fue enviada por el ingeniero Fellito Suberví a corregir una avería en una línea de 8 pulgadas en las proximidades del kilómetro 9 de la Autopista Juan Pablo Duarte, frente al destacamento de la Policía Nacional.

Esta avería fue provocada por personal de la empresa Malespín, que trabaja en la modernización y solución vial integral de ese punto de partida hacia todas las provincias y municipios de la región del Cibao.